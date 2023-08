La Casa della salute Il cantiere in Darsena partirà tra sei mesi "Speriamo in più fondi"

"Dovremmo essere nella condizione di partire di qui alla fine dell’anno, o nei primissimi mesi del 2024". È quindi presumibilmente tra sei mesi che il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori colloca l’avvio del cantiere per costruire la nuova Casa di comunità – come sono state ribattezzate recentemente le Case della salute – in Darsena. Si tratta del maxi progetto da 11,2 milioni di euro per creare un polo sanitario nel quartiere Poggi, che andrà costruito ex novo in un’area che negli ultimi anni ha visto sorgere diverse nuove urbanizzazioni. Ad aprile la stima era di vedere l’avvio dei lavori a settembre. "Tutti gli step sono stati rispettati – dice Carradori –. Noi a fine marzo abbiamo adottato tutti gli atti deliberativi necessari che sancivano il rispetto dei tempi".

Il problema resta quello già noto del taglio del progetto avvenuto in primavera, quando l’inflazione rese evidente che non era più possibile, con gli 11,2 milioni di euro già stanziati dal Pnrr, riuscire a costruire l’intero progetto che prevedeva una superficie di 6.500 metri quadrati. Da lì si è deciso di creare due stralci, di cui soltanto il primo finanziato, che si estende su 5.000 metri quadrati.

Ora, con i tagli apportati in tutta Italia ai progetti del Pnrr e di cui si sta molto discutendo in questi giorni, la speranza di Carradori è che si decida di ridistribuire i fondi per i cantieri esclusi dai finanziamenti tra quelli che invece sono confermati, arrivando così a finanziare nuovamente tutto il progetto iniziale divenuto poi troppo costoso per l’aumento generale dei prezzi. "Il governo ha presentato un piano di riduzione generale e bisogna vedere cosa succederà – aggiunge Carradori – ma la riduzione del numero di interventi non avviene perché mancano i soldi, ma perché quei progetti non riuscivano a rispettare le tappe definite dall’Europa. Riducendo il numero dei progetti, è possibile che quei fondi vengano rimessi in gioco".

È una speranza: poter riunire ’fase 1’ e ’fase 2’. Ma cosa troveranno i cittadini nella nuova Casa di comunità? Sicuramente (ovvero: tra gli interventi finanziati) venti posti letto di Ospedale di comunità (quelli che ora si trovano temporaneamente nella clinica San Francesco, grazie a un accordo tra l’Ausl e la struttura privata) e un ampio spazio per le cure primarie. Si prevede infatti che all’interno della Casa di comunità saranno presenti una ventina di ambulatori per altrettanti medici di base.

Sono invece finiti nel secondo stralcio (ovvero quello al momento non finanziato) il nuovo Consultorio, la Pediatria di comunità, spazi per la riabilitazione e una palestra.

Sara Servadei