La Casa delle Farfalle diventa istituzione permanente di carattere museale

Deliberato all’unanimità in consiglio comunale il riconoscimento della Casa delle Farfalle di Milano Marittima quale istituzione permanente di carattere museale. La Casa delle Farfalle nasce nel 2002 con l’obiettivo di ospitare progetti di ricerca, tirocini e tesi sperimentali di laurea dedicati allo studio dell’etologia e dell’ecologia. Una grande vetrina di divulgazione per il mondo scientifico nei confronti del pubblico. È composta da una serra climatizzata di oltre 500 mq che ospita centinaia di farfalle tropicali e in cui è possibile vedere da vicino il loro intero ciclo biologico. La serra ospita anche piante tropicali e diversi terrari con vertebrati. E poi 4 sale dedicate al mondo degli invertebrati, per un contatto ravvicinato con formiche, grilli, mantidi, insetti stecco, api, coleotteri e altri insetti. Ogni sala è dotata di terrari per l’esposizione degli esemplari vivi, postazioni di consultazione di video, postazioni interattive per capire gli adattamenti degli animali. Non manca una mostra permanente con collezioni di animali conservati in quadretti e teche, terrari con esemplari vivi, pannelli sugli adattamenti e cicli di vita, una sala video, un percorso botanico esterno dedicato alla scoperta dell’ecosistema pinetale con le specie tipiche. C’è anche il giardino della biodiversità nato da un progetto sviluppato con l’università di Bologna legato alla reintroduzione di piante e insetti utili, con la presenza di una piccola serra dedicata alla conoscenza degli insetti utili e dei lori cicli di vita. Già esecutiva, la delibera ha riconosciuto la Casa delle Farfalle come istituzione permanente di carattere museale al servizio della comunità locale e a livello più ampio della società nel suo complesso, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale, promuovendo la diversità e la sostenibilità.

i.b.