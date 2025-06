La casa di Laura Pausini diventa un museo

È stata la casa dell’infanzia, dei giochi, della crescita e della scuola. Il luogo da cui una giovanissima Laura Pausini ha mosso i primi passi verso la carriera che l’ha spinta a esibirsi in tutto il mondo, coronata da una miriade di premi tra cui sei World Music Awards, due Billboard Music Awards un Grammy Award e molti altri. E da quel febbraio 1993, quando a 18 anni vinse il Festival di Sanremo nella sezione ’Nuove proposte’ con la celeberrima ’La solitudine’, ci sono stati migliaia di concerti, la nomination ai premi Oscar nel 2021, la conduzione dell’Eurovision in Italia nel 2022: Laura Pausini non ha bisogno di presentazioni. È sempre rimasta legata alla sua Solarolo: qui si è sposata con Paolo Carta nel 2023. E dal 1995 la casa d’infanzia, in via Santi 14, è la sede del fan club officiale. Ora, dal prossimo 7 settembre, qui prenderà corpo un progetto di cui si parla da anni: il fan club diventerà un vero e proprio museo dedicato alla cantante. "Laura Pausini annuncia l’apertura del Laura Pausini Museum, che aprirà le porte al pubblico dal prossimo 7 settembre 2025 – si legge in una nota –, una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo, provincia di Ravenna, dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera. Una notizia accolta con entusiasmo dai fan più accaniti, che saranno i primi ad agognare l’entrata in quella che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un’esperienza che lascerà tutti estasiati, un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti di inestimabile valore, oltre a lati inediti della sua storia e della sua carriera unica al mondo". Sarà " il primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana" e "sorgerà tra le mura di quella che è stata prima la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub, nato nel settembre 1995 e che proprio quest’anno taglierà il traguardo dei 30 anni di vita, un anniversario che Laura è pronta a festeggiare il 6 Settembre al Palacattani di Faenza, dove si svolgerà il Pau Party 2025, riservato proprio ai soci del Laura4U.com". Non è il primo raduno di fan che la cantante organizza a Faenza: nel 2013 si era tenuto un grande evento al PalaCattani per i 20 anni di carriera. Erano stati poi programmati altri due eventi, nel 2020 e nel 2023, ma il primo è saltato per la pandemia e il secondo per l’alluvione. A questo proposito gli allagamenti colpirono anche il fan club che ora diventa casa museo, e nei giorni successivi al disastro Laura Pausini aveva pubblicato la foto dei genitori intenti a spalare il fango a Solarolo.