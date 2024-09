La casa sventrata: "Aiutateci a ricostruire. Qui avevamo anche il magazzino edile"

‘Una mano per la nostra famiglia’ è la raccolta fondi lanciata da Eleonora Fiumara sulla piattaforma di crowdfunding ‘Gofundme’. L’obiettivo è raggiungibilissimo, 10.000 euro in totale per aiutare almeno in parte la sua famiglia e quella dei proprietari dell’appartamento in cui abitava, al primo piano di una palazzina a Traversara. La casa, divisa in orizzontale fra terra e primo piano, si trova nella zona rossa, quella che corrisponde al punto in cui l’argine del Lamone ha rotto. La corrente l’ha travolta e ora ne manca una parte, un interno angolo che la rende non più abitabile. Eleonora, 25 anni e il marito Domenico di 28, si sono sposati il 7 settembre scorso. La notte fra il 18 e il 19 settembre, era per loro la terza trascorsa in quell’appartamento nel quale avevano deciso di stabilirsi. Al piano terra abitavano i proprietari, due ultranovantenni allettati, tratti in salvo dalla caparbietà del loro figlio, Maurizio e del marito di Eleonora. "All’alba del 19 settembre Domenico e Maurizio si sono lanciati in mezzo alla corrente dell’acqua per salvarli – racconta Eleonora –. L’acqua aveva già raggiunto i letti. Mio marito, tenendosi alle grate delle finestre è riuscito a portare al piano di sopra prima la signora e poi il marito. Una volta in salvo, ormai mattina, abbiamo visto la morte davanti ai nostri occhi. Ci veniva contro di tutto. Sulla nostra casa si sono scaraventati alberi e macerie. C’era un muro di terra. Abbiamo visto case cadere, i nostri sacrifici andare via insieme all’acqua e alla corrente".

La storia di Eleonora assomiglia a quella di altre a Traversara dove residenti e volontari continuano a spalare il fango da strade e abitazioni. Un’attività senza sosta che procede da quando il paese è stato travolto dalla furia dell’acqua e si è riacceso il motore della solidarietà, che ha portato in paese decine di persone, fra "angeli del fango" e interventi istituzionali. "Ho deciso di lanciare la raccolta fondi soprattutto per i proprietari e il loro figlio – spiega Eleonora –. Mi piange il cuore pensare che tutti i sacrifici fatti da loro in una vita siano stati spazzati via completamente". Ora Eleonora e Domenico vivono dai genitori di lei, a Glorie, dove si è trasferita anche la sorella. "Anche lei abita a Traversara – spiega Eleonora –. La sua casa non ha riportato danni ma tutti i mobili sono inservibili". Ora per Eleonora, che lavora come parrucchiera a Piangipane e per il marito si apre un nuovo capitolo. "Domenico aveva avviato con mio padre una attività nel settore edile – spiega –. Il capannone nel quale custodivano attrezzi e macchinari è stato portato via dalla corrente con tutto il contenuto e ora tanti cantieri avviati sono fermi. Avevamo anche due caprette che non siamo riusciti a salvare. Le sentivamo urlare ma non potevamo fare nulla. Il cane invece è riuscito a scappare. Ci rimboccheremo le maniche, un’altra volta – continua – dopo i tanti sacrifici fatti fino ad ora. Ricominceremo prendendo un’auto, visto che la nostra è andata persa. E poi, a piccoli passi, stringendo i denti, continueremo il nostro percorso. La nostra intenzione è di dividere il ricavato della raccolta fondi con i proprietari di casa. Quello che è avvenuto è simile a un incubo. Ho sentito che è disponibile un servizio di supporto psicologico. Cercherò di capire come funziona in questi giorni. La mente è a pezzi e anche solo il parlare di quello che è successo penso possa rappresentare un sollievo".

Intanto l’Amministrazione di Bagnacavallo ha deciso di trasformare la festa patronale in ‘San Michele per l’alluvione’, in programma da giovedì a domenica, in una grande opportunità di raccolta fondi per le tre frazioni colpite dalle acque del Lamone, Boncellino, Traversara e Villanova.

Monia Savioli