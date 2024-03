La caserma di Sant’Agata. Danneggiata dall’alluvione. Ecco il nuovo edificio

"Salvo imprevisti, entro un paio di settimane i nostri carabinieri potranno finalmente tornare in paese nella ‘loro’ caserma. Si tratta di un’opera particolarmente attesa, perché la forza dell’Arma è legata alla sua capillare presenza sul territorio". Così il sindaco di Sant’Agata, Enea Emiliani, a pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale, in via Allende, della nuova caserma. Quella vecchia, di proprietà di un privato, lo scorso maggio non è stata certo risparmiata dai devastanti eventi alluvionali che hanno flagellato il paese. Grazie agli stessi militari e con il prezioso ausilio di tanti volontari, fu ripulita dal fango e dall’acqua, restando tuttavia inservibile e rendendo necessario il dislocamento dei carabinieri santagatesi nella struttura dell’Arma della vicina Massa Lombarda. "Il fatto di non poter usufruire di una caserma – osserva il primo cittadino – era da considerarsi una sorta di punto debole. Per poter sporgere denunce, sbrigare pratiche e in generale in caso di necessità, i santagatesi si sono di fatto dovuti recare a Massa Lombarda. Quello che tra pochi giorni inaugurerà diventando a tutti gli effetti operativo è un sito temporaneo, ma non escludo che possa veramente diventare la sede definitiva dei nostri carabinieri. Sono davvero soddisfatto che si siano trovate nel più breve tempo possibile le condizioni per dare vita a una struttura che rappresenta una soluzione ottimale, consentendo di dare ai cittadini un segno tangibile della presenza delle istituzioni".

La nuova caserma, la cui simbolica posa della prima pietra era avvenuta lo scorso 8 novembre (oltre al sindaco Emiliani erano presenti i colonnelli Fabio Coppolino e Andrea Lachi, rispettivamente vicecomandante del comando legione carabinieri Emilia-Romagna e comandante provinciale dei carabinieri di Ravenna, oltre al capitano Cosimo Friolo, comandante della compagna carabinieri di Lugo, e a Giuseppe Torina, comandante della stazione dell’Arma di Sant’Agata) è una struttura di circa 80 metri quadrati che sorge su un’area concessa per 10 anni in comodato d’uso gratuito dal Comune, comportando un costo, interamente a carico dell’Arma, che ammonta a 125mila euro. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la Green Living LTD, mentre l’impresa esecutrice è la Eco System Puglia.

La nuova caserma è caratterizzata dall’utilizzo di moduli prefabbricati con pareti in acciaio (per l’Arma è la prima struttura in Italia a essere realizzata utilizzando, sulla base della filosofia del riciclo e del riuso, container navali) e dotata di tutti i servizi necessari: dagli uffici (anche per disabili) alle camerate, dalla guardiola alla sala d’attesa, fino alla cucina interna e ai servizi igienici. È inoltre dotata di pannelli solari: un edificio all’avanguardia, costruito tra l’altro in una posizione rialzata rispetto al terreno per proteggerlo maggiormente da disastri che si spera che non si ripetano più.

lu.sca.