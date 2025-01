La Cassa aderisce alla campagna contro le truffe agli anziani

La Cassa di Ravenna aderisce alla campagna nazionale di prevenzione delle truffe ai danni degli anziani: promossa dall’Arma dei Carabinieri, la campagna mette a disposizione degli anziani un vademecum per punti con consigli e raccomandazioni da seguire per evitare le truffe, ed un immediato contatto telefonico sia per denunciare casi di truffe sia per segnalare situazioni sospette e avere consigli.

"Le truffe agli anziani – si legge in una nota della Cassa – sono purtroppo molto più diffuse e subdole di quanto si pensi: per questo è importante raccomandare una volta in più una serie di precauzioni che possono frenare i malintenzionati, dall’attenzione ai finti impiegati alla prudenza nei luoghi pubblici, dalla necessità di non dare fiducia a sconosciuti al telefono o alla porta, al consiglio di evitare in tutti i modi di far conoscere password e dati personali via internet, se non in presenza di situazioni ben note e sicure. Ma non solo: dai trucchi per distrarre le persone nei luoghi pubblici alla consuetudine di chiedere soldi per incidenti stradali e arresti dei familiari, il prontuario dell’Arma dei Carabinieri è molto dettagliato e può essere trovato facilmente anche sul sito della Cassa all’indirizzo https://www.lacassa.com/ita/Utility/Truffe-agli-anziani."

L’obiettivo della campagna è quello di incentivare la collaborazione tra cittadino e forze dell’ordine, per prevenire il fenomeno e monitorare situazioni e persone sospette segnalate durante la loro attività: il tutto dando corso al Protocollo Abi-Prefetture per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela.