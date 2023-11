La Cassa di Ravenna investe anche sulla Toscana Il Gruppo La Cassa di Ravenna Spa aumenta il proprio impegno e investimento in Toscana attraverso il Banco di Lucca e del Tirreno, controllato al 94,08%. L'assemblea degli azionisti ha approvato l'aumento del capitale sociale per sostenere l'economia Toscana. Utile lordo in crescita del 32%, utile netto del 28,5%. La Cassa di Ravenna garantisce la completa esecuzione.