La Cassa di Ravenna: "La filiale di Mezzano compie cento anni"

"Siamo qui da 100 anni e ci resteremo". Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, ha preso parte ieri pomeriggio alla cerimonia per i 100 anni della filiale della Cassa a Mezzano, alla presenza, tra gli altri, della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, del presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna Giorgio Guberti, del vicedirettore generale vicario della Cassa Alessandro Spadoni e del Comandante della Polizia Locale di Ravenna Andrea Giacomini. E Patuelli ha ribadito il principio cardine dell’operatività della banca: "la nostra scelta è anche un servizio sociale; a chiudere le filiali si fa presto noi invece, oltre a mantenere quelle che abbiamo, ne apriamo di nuove e le facciamo crescere", ha detto. "Perché le banche, e i loro sportelli fisici, sono presidi fondamentali sul territorio. Poi ciascun cliente può scegliere se andare in filiale o servirsi dell’home banking telematico e noi garantiamo entrambe le possibilità. Senza togliere la possibilità del contatto con i nostri dipendenti, persone con un volto, un nome e una storia in loco. Siamo una banca radicata sul territorio e lo dimostrano le nostre 30 tra filiali e sede nel comune di Ravenna".

Sull’importanza della banca come "presidio di comunità" si è soffermato anche il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni che ha ribadito il ruolo dell’istituto bancario sia per i cittadini che per le imprese. "La Cassa è vicina ai cittadini anche nelle avversità, come dimostrano le agevolazioni varate per le attività e le persone colpite della mareggiate di domenica scorsa; e questo è esattamente quello che una banca locale deve fare", ha detto il primo cittadino. Da parte sua il direttore de La Cassa Nicola Sbrizzi ha ribadito come i 100 anni della filiale di Mezzano, diretta da Roberto Mengarelli, non siano solo un numero ma rappresentino una storia e un percorso che ha attraversato eventi epocali: "Per noi è un punto di partenza per il futuro della località e della banca, sempre vicina, anche fisicamente, ai suoi clienti".

Giorgio Costa