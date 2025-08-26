La Cassa di Ravenna Spa. Iniziative a sostegno di famiglie e imprese

La Cassa di Ravenna Spa ha messo subito in atto diverse importanti iniziative per supportare le imprese e le famiglie colpite dall’eccezionale nubifragio che si è abbattuto nel fine settimana lungo la riviera romagnola. "La Cassa di Ravenna Spa – si legge nella nota – mette quindi a disposizione finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 attesteranno di avere subito danni per l’eccezionale ondata di maltempo. In particolare, la Cassa di Ravenna Spa mette a disposizione conti correnti, prestiti personali e finanziamenti per investimenti e finanziamenti ipotecari con condizioni particolarmente favorevoli in termini di durata, tassi e importi".

Continua la nota: "La Cassa di Ravenna Spa prevede inoltre la possibilità per i clienti di chiedere la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari in essere per le famiglie residenti nelle zone colpite che dimostrano di aver subito danni". Con questi provvedimenti la Cassa di Ravenna Spa, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi, rafforza la propria presenza a sostegno delle famiglie, delle imprese e delle persone e conferma la sensibilità e la costante attenzione alle emergenze del territorio.