La Cassa punta su giovani: "Qui c’è ricambio generazionale"

"Dal 1840 la Cassa di Ravenna ha sempre fatto bilanci in utile, anche con le guerre, la prima e seconda guerra mondiale, quando i portoni della banca riaprivano al mattino dopo notti di bombardamenti, la pandemia e le crisi delle banche degli ultimi anni. La Cassa poggia su rigorosi principi di buona amministrazione, legalità, umanità, innovazione progressiva e forte solidità". Lo ha detto a Milano Marittima Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, intervenendo di fronte a più di 170 giovani del ‘Progetto Giovani Under 35’ promosso dalla Cassa di Ravenna per i giovani del Gruppo, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi.

"I meriti – ha proseguito – vengono valorizzati con carriere senza spostamenti di residenze, affetti e abitudini. Inoltre, la Cassa ha un importante orizzonte sociale, imperniato nella diffusione capillare nei territori e nelle attività della Fondazione per sostenere direttamente iniziative sociali, la cultura, il volontariato, la salute pubblica, l’educazione e gli anziani e disagiati di tutte le nostre zone".

Il Progetto Giovani Under 35, inserito nell’ambito dell’articolato programma di attività sulla Parità di Genere, rivolto ai 173 giovani del Gruppo (76 maschi e 97 femmine) è stato promosso dal Gruppo La Cassa di Ravenna per formare e valorizzare i giovani e le giovani inseriti negli ultimi tre anni, che rappresentano più di un quinto dei dipendenti dando vita ad un cambio generazionale importante per tutte le banche e società del gruppo. "Vogliamo sottolineare l’importanza delle persone – ha aggiunto il direttore generale Nicola Sbrizzi –, che sono l’asset più importante del Gruppo La Cassa di Ravenna: la nostra gara è sulla qualità e la qualità migliore è quella delle persone per la loro competenza, capacità di ascolto e fiducia".