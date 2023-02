"La cava non sarà ampliata" L’impegno è in un documento

Si tratta del primo documento in cui compare nero su bianco la garanzia che la cava di Monte Tondo non verrà ampliata, e non è un documento qualunque, ma uno di quelli che viaggia ai massimi livelli possibili, fra istituzioni della Repubblica e organizzazioni internazionali. L’Unione internazionale per la conservazione della natura – ong che gode dello status di osservatore presso l’assemblea generale delle Nazioni Unite, e che vaglia le candidature Unesco dal profilo naturale – ha infatti richiesto alcuni dettagli tecnici riguardanti aspetti ambientali delle aree protagoniste del dossier della candidatura dei gessi dell’Emilia Romagna a Patrimonio dell’umanità. Fra questi figuravano rassicurazioni circa il comitato che si occuperà della gestione del sito Unesco qualora la candidatura venga approvata – si tratterà probabilmente di un coordinamento dei vari Enti parco, che avrà la sua sede presumibilmente presso l’Ente Parchi Romagna o il Parco regionale dei gessi bolognesi – ma soprattutto la garanzia che la cava di Monte Tondo non sarà ampliata, che insomma cioè il perimetro e i quantitativi delle estrazioni non andranno oltre quelli stabiliti dalla legge ormai vent’anni fa. Precisazioni chieste direttamente al Ministero dell’Ambiente, e che sarebbero arrivate alcuni giorni fa. "Sarà definito in maniera certa un iter conclusivo di attività estrattiva di quel polo", filtra dalla Regione, "l’attività estrattiva non si potrà ampliare dal punto di vista planimetrico e di perimetrazione".

Dettagli messi nero su bianco che non devono sorprendere – la Regione si è fondamentalmente espressa in questo senso ribadendo anche di recente il proprio sostegno allo scenario B indicato dagli studiosi (quello che prevede il proseguimento degli scavi limitatamente al perimetro e alle quantità definite anni fa dalla legge, dunque orientativamente fino al 2030) – ma che senz’altro costituiscono dei punti fermi. Un elemento di notevole importanza anche nel percorso parallelo che sta compiendo il Piano per le attività estrattive della Provincia, per il quale alcuni giorni fa sono state pubblicate le osservazioni dei vari soggetti chiamati a pronunciarsi, dall’Ente Parchi fino ai rappresentanti delle realtà industriali. La relazione a cura della Iucn nelle prossime settimane salperà dunque dalle scrivanie della ong con sede a Gland, sul lago di Ginevra, in direzione di quelle del quartier generale dell’Unesco a Parigi. L’Organizzazione delle Nazioni unite per la scienza e la cultura si riserverà tutta la primavera e l’estate per studiare a fondo la candidatura e la relazione che la accompagna, e darà il suo responso in occasione della prossima assemblea del comitato per i World heritage, in programma dal 10 al 25 settembre a Riyadh, in Arabia, cui prenderanno parte i rappresentanti di21 nazioni. Nelle prossime ore vedrà la luce anche la bozza di Piano territoriale del Parco della Vena del gesso, atteso da ormai molti anni, e che a breve dovrebbe essere pubblicato per cominciare l’iter che, sentite tutte le parti coinvolte, condurrà alla sua approvazione.

Filippo Donati