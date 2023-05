La celebrazione di Muti "Regolamento violato" Il giudice di pace dà ragione al Comune

Una sanzione amministrativa non certo iperbolica: 250 euro. Ma densa di significati dato che era stata notificata per la violazione del regolamento cimiteriale in occasione di una delle celebrazioni legate all’anniversario della morte di Ettore Muti. Il giudice di pace Anna Maria Venturelli mercoledì scorso ha dato ragione al Comune rigettando il ricorso proposto da un esponente dell’Anai, l’associazione nazionale arditi d’Italia la quale da anni organizza la commemorazione in zona cimitero monumentale. Il ravennate Muti, fascista della prim’ora, era stato ucciso nella pineta romana di Fregene il 24 agosto 1943 in circostanze mai del tutto chiarite. Per questo motivo ogni anno viene ricordato nella domenica più vicina a tale data. Le sue spoglie, prima custodite all’interno del cimitero, per volontà della famiglia erano state poi trasferite in luogo segreto. Le celebrazioni si erano così via via spostate fino a raggiungere l’area sotto al monumento del Marinaio d’Italia proprio davanti al Candiano, cioè alcune decine di metri più avanti rispetto alle mura cimiteriali. Secondo l’amministrazione locale, in quella specifica commemorazione c’erano state violazioni al regolamento comunale di polizia mortuaria approvato nel luglio 2020. In particolare, secondo il verbale, erano state "poste in essere condotte riconducibili o evocative del regime fascista". Nel dettaglio in quello che era stato definito "rito dell’appello fascista", il diretto interessato "dopo avere invitato i labari dell’associazione ad assumere la chiamata del presente", avrebbe sollecitato gli animi declamando ad alta voce le parole "camerata tenente colonnello Ettore Muti" seguite da un "presente" collettivo. Uguale a sanzione da 250 euro.

Nel ricorso depositato a stretto giro dall’avvocato Francesco Minutillo, era stata sottolineata una circostanza di luogo: da tempo ormai la commemorazione per Muti non si tiene più né dentro né sotto alle mura del cimitero. Come dire che lo specifico regolamento non è pertinente. Era inoltre stato fatto presente che la procura aveva da poco chiesto archiviazione per alcuni esposti non ravvisando in quelle celebrazioni una violazione palese della legge Scelba, la norma che nel 1952 introdusse l’apologia di fascismo. Una situazione che più di recente è evoluta per due esposti in altrettante archiviazioni disposte da differenti gip (in un caso con un reclamo pendente per via di un vizio di notifica). Nel suo complesso, il ritrovo annuale per ricordare le gesta del Muti, dunque secondo la magistratura non costituisce a priori reato: come dire che da quel meeting di destra non deriva nessun concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Sul fronte del regolamento cimiteriale, al netto di ulteriori ricorsi, per il giudice di pace esistono invece profili di irregolarità.

Andrea Colombari