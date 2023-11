La cena? Al buio, con camerieri ipovedenti

Il cibo da sempre è momento di convivialità, come storicamente è avvenuto nelle osterie di paese, nelle strade e nei monasteri. ‘Cucinasorriso Storie da gustare’, la nuova cucina popolare di Cervia, che aprirà il 20 novembre, vuole proporsi come un ristorante particolare dove sono aspettati e accolti tutti i cittadini, anche i più fragili. Per accompagnare la comunità a comprendere e a sperimentare esperienze di socialità, è stato programmato ‘Convivio Cucina e cultura’, un percorso di incontri e di riflessioni da questo mese fino a giugno 2024. Il primo appuntamento, previsto oggi alle 19.30 è la Cena al buio all’Osteria Paia in via Cervara a Villa Inferno.

La cena, con menù vegetariano, si svolgerà in uno spazio completamente oscurato ed il servizio di sala sarà assicurato da giovani ciechi e ipovedenti, in collaborazione con Unione italiana ciechi e ipovedenti Forlì-Cesena. La proposta è stata ben accolta tanto da aver chiuso le prenotazioni già da alcuni giorni, testimonianza della curiosità e dell’attenzione alle nuove esperienze della nostra comunità. "Crediamo che lo stile di accoglienza tipico del nostro modello turistico –, spiegano Romina Maresi Presidente della cooperativa San Vitale e Daniela Poggiali responsabile del progetto Convivio – passi anche dal costruire occasioni di confronto con la diversità e che lo sperimentare esperienze di differenze possa generare atteggiamenti di empatia, capaci di sostenere una comunità inclusiva. Peraltro la risposta così positiva al primo appuntamento di Convivio dimostra la maturità di Cervia e ci incoraggia a continuare in una progettualità, come la cucina popolare, non sempre facile da comprendere. Vogliamo anche ringraziare di cuore Maria Teresa Tartaglia che ci ispira in questi progetti e Guido Allegri per l’accoglienza nel suo ristorante".

Insomma, un’esperienza speciale per avvicinarsi a chi vive la quotidianità con qualche difficoltà in più ma, non per questo, deve rinunciare a vivere la propria vita grazie al sostegno e all’aiuto degli altri. E proprio il progetto della cucina popolare tende a sviluppare una rete di persone che desiderano stare insieme uniti dal momento del convivio e dell’ospitalità. Intanto, sempre per sostenere la realizzazione della di ‘Cucinasorriso’, che rientra nel più ampio progetto Cervia Social Food, è stato organizzato un altro evento il 26 novembre alle 21 presso il teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia per il concerto ‘Jazz più Gusto’, che avrà per protagonista la Adriatic Dixieland Jazz Band. Particolarità della serata: non si paga il biglietto ma si potranno portare alcuni alimenti – meglio se facilmente conservabili e a lunga conservazione – che saranno appunto utilizzati per le attività della cucina. Per la serata a teatro è possibile prenotare un posto contattando il numero 3343298097 o inviare una mail all’indirizzo cerviasocialfood@sanvitale.ra.it. Il progetto è della cucina popolare è dedicato al contrasto agli sprechi alimentari che valorizza la cultura del riuso e dell’economia circolare: l’intenzione è di predisporre a Cervia una cucina che possa fornire pasti sia a persone in condizione di fragilità, sia a persone, associazioni, studenti, gruppi informali disposti a effettuare una donazione per fruire dei servizi della cucina e, al contempo, per sostenerla. Questa cucina darà anche opportunità di formazione e di inserimento lavorativo a persone con disabilità che verranno coinvolte nella sua gestione.

Ilaria Bedeschi