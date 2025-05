La cena dei 65enni: un successo: "E per i 70 anni faremo il bis"

Al compimento dei sessant’anni, i russiani che hanno frequentato le scuole a Russi sono soliti ritrovarsi per un momento di festa, di riconoscimento e ricordi. I nativi del 1960 non l’hanno potuto fare, perché nel 2020, causa Covid un simile convivio era, oltre che vietato, inimmaginabile. Allora invece che per la cena dei sessant’anni si sono ritrovati per quella dei sessantacinque. È potuto accadere grazie alla tenacia di Chiara Samorè, Emanuela Donati, Marco Mercati, Marta Mazzotti e Patrizia Succi.

"Abbiamo rintracciato proprio tutti - racconta Mazzotti - un centinaio di persone, ma è chiaro che non tutti hanno potuto partecipare, chi perché molto lontano, chi per impegni di lavoro o altro. Ma c’era molto entusiasmo tanto che c’è chi ha proposto di ritrovarci per i 70". Fra gli assenti illustri l’arcivescovo di Mosca, monsignor Paolo Pezzi.

c.l.