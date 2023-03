La centrale elettrica in pieno centro

Nel 1995 iniziarono i lavori per il recupero edilizio del complesso della ex centrale elettrica in pieno centro a Faenza. Fino al 1953 infatti (quando fu realizzata la centrale nella allora via Convertite e oggi via Risorgimento) l’officina di trasformazione e smistamento dell’energia elettrica era nel quadrilatero tra corso Mazzini, via Bertolazzi e via Pasolini, dove per molti anni rimasero gli uffici della Ser e poi dell’Enel. Nel ’99 si conclusero i lavori del primo stralcio con otto appartamenti e tre uffici. Seguirono poi il secondo stralcio (concluso nel 2002) e il terzo (2012).

A cura di Carlo Raggi