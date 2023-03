La Ceramica? Una professione del futuro

Dalla Lucania e dalla Puglia ma anche solo da fuori provincia per apprendere la ceramica 3.0 e capire come un mestiere antico come quello dell’artigiano, oggi può essere declinato al futuro e non più quindi solo botteghe o impianti industriali. "Capire quale sarà il lavoro del ceramista tra dieci anni non lo sa nessuno, di certo qui cerchiamo di stare tre passi avanti affinchè tradizione e innovazione possano essere i precetti di questo mestiere". A dirlo è Massimo Isola, sindaco di Faenza ma anche presidente di AiCC, della Strada europea della ceramica che nel tempo è diventato profondo conoscitore del tema della ceramica e delle sue declinazioni, da quella artistica, tradizionale o innovativa, a quella industriale e biomedico. L’occasione per capire quanto la ceramica pur essendo un materiale antico, preistorico potremmo dire, sia matrice di nuove possibilità in campo lavorativo è data dalla breve cerimonia che si è svolta a Palazzo Manfredi che ha ospitato la consegna degli attestati di partecipazione a 19 persone, di ogni età, e arrivate a Faenza, un po’ da tutta Italia, per seguire la decima edizione del Corso Ifts di ‘Tecnico ceramico per lo sviluppo, la sostenibilità e il design dei mestieri artigiani e del...