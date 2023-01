La cerimonia al Tempietto sul lungofiume e il ricordo di Amalia Fleischer

È stato celebrato ieri il giorno della Memoria. Hanno partecipato cittadini, esponenti delle le istituzioni, gli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze di polizia, le rappresentanze di molte associazioni, assieme agli

studenti del liceo Ballardini-Torricelli e dell’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi. Dopo la deposizione di una corona di alloro al Tempietto della Memoria, sul lungofiume dedicato ad Amalia Fleischer, il corteo, con a capo il gonfalone della città di Faenza, si è diretto, grazie alla disponibilità delle monache clarisse, nel giardino del monastero di Santa Chiara, proprio là dove Amalia Fleischer, di nascita ebrea, aveva vissuto tentando di sfuggire alle persecuzioni nazifasciste. Dopo il saluto del presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, l’ntervento del sindaco Massimo Isola: "Oggi siamo per ricordare quanto questa barbarie abbia colpito anche una nostra concittadina, Amalia Fleischer rifugiata a Faenza, nel monastero di santa Chiara, cercando di sfuggire alle deportazioni. Non ci riuscì e il 4 dicembre del 1943 venne deportata ad Auschwitz per finire la sua esistenza in una camera a gas". E poi ha detto: "Abbiamo il compito di prenderci cura delle tracce fertili della memoria e di lottare affinché la storia di Amalia e degli altri milioni di vittime diventino lezione per il domani". La cerimonia è proseguita con le letture e i canti dei piccoli studenti del Carchidio- Strocchi.