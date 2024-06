La cerimonia dei Marinai di Lugo per il 2 giugno

Oggi si terrà a Lugo, nel giardino Marinai d’Italia alla porta Matteotti, la cerimonia organizzata dal Gruppo di Lugo dell’associazione nazionale Marinai d’Italia per celebrare la Festa della Marina Militare. Alle 10.45 vi sarà l’alzabandiera, seguito dalla Santa Messa ’al campo’ alle 11 alla presenza delle rappresentanze delle altre associazioni d’arma locali. In caso di condizioni meteo avverse la messa verrà celebrata nella chiesa della Madonna Delle Grazie all’inizio di via Matteotti. "Quella di oggi – spiega l’avvocato Angelo Bartolotti, presidente onorario dei Marinai lughesi – è una tradizione che si rinnova in quanto il nostro gruppo è sempre stato molto attivo nel celebrare gli eventi più significativi e per ricordare i marinai lughesi che si sono distinti nel loro servizio. Tra questi, quale pilota pioniere dell’aviazione di Marina, vi è la figura prestigiosa del tenente di vascello Giuseppe Miraglia a cui è stato dedicato un busto riprodotto nel 2004 da un calco di gesso donato dalla famiglia Miraglia al Gruppo Marinai di Lugo". Oggi al monumento, all’esterno del giardino Marinai d’Italia, verrà deposta una corona d’alloro per ricordare il sacrificio di Giuseppe Miraglia che cadde col proprio aereo il 21 dicembre 1915 nella laguna di Venezia nel corso di un’esercitazione per l’ardita impresa contro il porto di Zara.

Daniele Filippi