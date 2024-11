La cerimonia del tè tra tradizione e filosofia all’evento di Fidapa

Una cerimonia del tè per scoprire la filosofia zen e l’arte del ricevere. Venerdì scorso l’hotel Cappello di Ravenna ha ospitato un evento organizzato da Fidapa, Federazione italiana donne arti professioni affari. A fare da cerimoniera nel corso della serata Miki Homma, che ha svelato alle partecipanti i segreti dell’antica tradizione orientale della cerimonia del tè, non solo come rito ma anche come filosofia di vita dove ogni gesto è un atto di attenzione, cura e rispetto verso l’ospite e dove ogni dettaglio, dalla scelta delle tazze al movimento delle mani, non è casuale. Tra le partecipanti erano presenti socie e amiche di Fidapa.