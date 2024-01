La cerimonia per i maturi con il tradizionale lancio del tocco

Nei giorni scorsi all’istituto tecnico Oriani di Faenza si è tenuto il ’Gran Galà dei diplomi’, con la consegna dei diplomi agli studenti che hanno superato la Maturità a giugno di fronte a un’aula magna gremita.

Tanti i ragazzi premiati e applauditi per aver raggiunto la votazione di 100 e lode, ma ovviamente il momento più atteso è stato il tradizionale lancio del tocco, che ha sancito la conclusione di un percorso importante e l’inizio di una nuova fase della vita per gli ormai ex studenti. L’aula magna è esplosa in un boato di gioia e di festa, mentre i neodiplomati, con il tocco in mano, hanno salutato i loro compagni e i loro insegnanti.

"Questa cerimonia è un momento di festa e di orgoglio per tutti noi – ha detto il dirigente scolastico Fabio Gramellini –. I nostri studenti hanno raggiunto un importante traguardo, frutto di studio, impegno e sacrificio. A loro auguriamo un futuro ricco di successi". Gramellini ha voluto sottolineare anche "l’alto senso civico dimostrato più volte dai ragazzi, specie in occasioni dei fatti tragici che hanno colpito la nostra città nel maggio scorso, influenzandone anche gli esami conclusivi".

Sono inoltre intervenuti nel corso della cerimonia l’assessora comunale a Scuola, Formazione e Sport Martina Laghi, l’ex sindaco di Faenza che a suo tempo è stato alunno dell’Oriani Giovanni Malpezzi e il notaio Paolo Castellari, che da anni mette a disposizione una borsa di studio a favore del migliore studente dell’indirizzo Cat a ricordo della madre, ex insegnante dell’istituto.