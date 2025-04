La Chamber Orchestra suona in Basilica

L’Auditorium Chamber Orchestra è un’orchestra d’archi composta da giovani, dai dodici anni in su, seguiti dai Maestri Danilo Lo Presti, Alessandra Juvarra e Biancamaria Targa, che oggi alle 17.30 alla Basilica di Sant’Apollinare in Clase proporrà musiche classiche e contemporanee da Vivaldi e Mozart fino a Hisaishi e Jenkins. In questa domenica che la religione cristiana celebra come momento di gioia e di pace, il Rotary Club vuole proporre un momento di serenità che avvicini tutti alla settimana pasquale. Il concerto è gratuito ad offerta libera, per sostenere un progetto umanitario in Uganda.