La Cherubini al Senato in diretta televisiva

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini termina le celebrazioni per il ventennale di attività con un’esibizione d’eccezione. Domenica, infatti, l’Orchestra suonerà nell’Aula del Senato con il ’Concerto di Natale’, diretto dal Maestro Riccardo Muti alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai 1, a cura di Rai Cultura, al termine della Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro (alle 12.20 circa). Condotto da Milly Carlucci, l’evento si aprirà con l’Inno d’Italia; il programma si compone dell’ouverture di Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia ’Roma’ op. 37 di Georges Bizet. Questa è la quarta partecipazione per l’Orchestra Cherubini al concerto natalizio in Senato, dopo le edizioni 2005, 2009 e 2019, sempre dirette da Muti.

In due decenni di attività, da quando Riccardo Muti ha creato la Cherubini nel 2004 come strumento di congiunzione fra conservatori e attività professionale, oltre mille musicisti, provenienti da ogni regione d’Italia, sono passati fra le fila di questa formazione; oggi molti di loro suonano in importanti orchestre italiane e non. L’appuntamento al Senato in occasione delle festività impreziosisce un calendario di concerti che quest’anno ha visto Muti e la Cherubini impegnati nel commemorare l’80° anniversario della strage delle Fosse Ardeatine ma anche celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini con il concerto in mondovisione da Lucca, ritornare nel prestigioso Musikverein di Vienna e raggiungere Lampedusa per il concerto dell’Amicizia dedicato al dramma dei migranti nel Mediterraneo.