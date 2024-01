’La Chimera’ al Mariani

Dopo la pausa per le festività natalizie, da domani riprendono le rassegne al cinema Mariani (via Ponte Marino 19, Ravenna) organizzate da Cinemaincentro e dal circolo Sogni - Antonio Ricci in collaborazione con il Comune. Si riparte domani e martedì con la rassegna “2 Days Cult Movie” con due proiezioni quotidiane, alle 18,30 e alle 21. Il primo appuntamento è con ’La chimera’ della regista Alice Rohnwacher. Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes e vincitore dell’European Film Award per la miglior scenografia, è ambientato nell’immaginaria Riparbella, dove un gruppo di tombaroli si guadagna da vivere trafugando reperti etruschi. Il 22 e 23 gennaio toccherà a Ryūsuke Hamaguchi con ’Il male non esiste’, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della Giuria alla Mostra del cinema di Venezia. Takumi è un boscaiolo che conduce assieme alla figlioletta Hana una vita semplice a Mizubiki, un paesino nella prefettura di Nagano immerso nella natura.

Il 29 e 30 gennaio, ’One life’ di James Hawes con la star Anthony Hopkins. Infine, il 5 e 6 febbraio sarà proposto il kolossal ’Napoleon’ di Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix. Il film racconta le vicende di Napoleone Bonaparte, dalla sua rapida ascesa al potere fino alla sua caduta, passando per la storia d’amore con la moglie Giuseppina. Le proiezioni pomeridiane del martedì di ’One life’ e ’Napoleon’ sono in lingua originale.