La chiusa sospesa Attende i lavori da anni, ma ora non si possono fare

È ancora tutto fermo alla chiusa San Bartolo, sul fiume Ronco, dove nell’ottobre del 2018 una parte del ponte crollò provocando la morte di un tecnico e rivelando le profonde infiltrazioni del fiume sotto la Ravegnana. In compenso però è stata delineata una nuova ditta dopo il fallimento di quella precedente e ora i piani, nella migliore delle ipotesi, prevedono di partire a ottobre.

Se il grosso del lavoro è infatti terminato nell’agosto del 2019, con la fine delle operazioni di messa in sicurezza della strada e la sua riapertura al traffico, il ponte sulla chiusa non è mai stato ricostruito. Il cantiere, insomma, non è mai terminato e da anni è fermo, nonostante le proteste dei residenti. Alla conclusione dei lavori è legata infatti anche la promessa di riattivare la fermata dell’autobus nel punto in questione, rimossa da Start Romagna in seguito all’incidente e che ora, dopo l’intervento, dovrebbe beneficiare anche di una carreggiata più larga.

E pensare che inizialmente i piani prevedevano la fine del cantiere entro dicembre del 2019. In realtà però i tempi sono slittati in avanti e i residenti già a luglio del 2021 riferivano che "è circa un anno che gli operai nel cantiere non si vedono più. Alla prima ditta ne era seguita una seconda, che ha lavorato per due o tre mesi". Dalla Regione allora dissero che "l’impresa è in una situazione di sofferenza: se dovesse trovare il modo di ripartire riprenderà l’intervento, altrimento affideremo i lavori a qualcun altro". A gennaio 2022 il fallimento della ditta è diventato ufficiale, e da lì è sorta la necessità da parte della Regione di riaffidare i lavori con un nuovo bando. Arriviamo così, dopo le procedure burocratiche del caso, ai giorni nostri, in cui dalla Regione fanno sapere che "dopo l’estate dovrebbero ricominciare i lavori", per i quali è stata individuata una ditta.

I tempi sono legati infatti alle esigenze irrigue della zona: gli agricoltori di una parte del forese infatti nella stagione calda attingono al Ronco per portare acqua nei propri campi. Far partire i lavori ora, insomma, andrebbe a intralciare l’irrigazione dei campi: "Ora l’acqua serve al Consorzio di bonifica – proseguono dalla Regione –. A fine ottobre saranno calate le paratoie e si potranno fare i lavori. Noi saremmo pronti prima per cominciare, ma non possiamo mettere in difficoltà l’agricoltura". La speranza è che sia finalmente la volta buona.

Sara Servadei