La chiusura dell’Almagià: "Interventi sulla copertura dopo il maltempo di luglio"

L’Almagià rimarrà chiuso fino all’inizio di dicembre, finché non verrà portato a termine il cantiere per il rifacimento della copertura. Inizialmente si era ipotizzato di tenere lo spazio aperto nei fine settimana, in occasione di eventi e spettacoli, e di chiuderlo durante lo svolgimento dei lavori, ma per motivi di sicurezza si è ritenuto di operare diversamente. "Gli interventi sulla copertura – spiega l’assessora all’edilizia Federica Del Conte – si sono resi necessari dopo i tragici eventi climatici che si sono verificati il 22 e il 23 luglio di quest’anno. E hanno richiesto un investimento di 360mila euro. Si prevedeva di concludere i lavori entro Natale ma i tempi si sono accorciati e se non ci saranno imprevisti, per dicembre la struttura dovrebbe essere nuovamente funzionante".

Quando sono iniziati i lavori, si è cercato di capire quali potessero essere le modalità più opportune di gestione del cantiere. "Ci siamo resi conto – prosegue Del Conte – che non sarebbe stato possibile aprire la struttura neanche durante i fine settimana, quando il cantiere è fermo. Sarebbe diventato troppo complicato verificare tutto dal punto di vista della sicurezza e, anche se a malincuore, abbiamo preferito optare per la chiusura totale, anche se sapevamo che questo avrebbe procurato disagi a chi gestisce la struttura".

Così sono stati spostati gli eventi che erano in programma all’Almagià in queste settimane, a partire dalla serata dedicata a Club Adriatico che si è tenuta il 28 al Piteco. La tradizionale festa di Halloween organizzata dal Teatro del Drago, si terrà invece oggi a Classis Ravenna Museo della Città e del Territorio. A partire dalle ore 16 sarà possibile prendere parte ai laboratori per dare vita a creature mostruose; alle 17 gli Scienziati pazzi di All’InCirco inviteranno tutti a Ecomonster Puppets Show.

Tutti gli spettacoli previsti dal cartellone che solitamente anima l’Almagià, si svolgeranno, a partire appunto dalla Festa di Halloween di oggi, in altre location del Comune di Ravenna.

Si sono invece appena conclusi i lavori, sempre alle Artificerie Almagià, per l’efficientamento energetico. L’intervento, del valore complessivo di 285.000 euro, di cui 228.000 dal Pnrr e la parte rimanente di 57.000 stanziata dal Comune, ha comportato il rifacimento della centrale termica che è stata sostituita con generatori termofrigoriferi di ultima generazione ad elevato rendimento e bassa emissione di gas CO2, abbinata a sistemi per recupero del calore e gestione intelligente dell’impianto.

Il Comune aveva ottenuto un finanziamento complessivo di 1.128.000 euro, nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr per la componente Turismo e Cultura 4.0, al fine di migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei, per realizzare lavori nei teatri Alighieri e Rasi e alle Artificerie Almagià. La somma necessaria per la realizzazione di tutti gli interventi era di 1.377.500 euro e la differenza è stata coperta con risorse stanziate dal Comune. I lavori appena conclusi all’Almagià rientrano in questo finanziamento.