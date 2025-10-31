La ciclabile del mare. Petizione con 500 firme: "Vogliamo l’illuminazione"

Quasi 500 firme per illuminare la ‘Ciclabile del mare’, il percorso ciclopedonale di via Canale Molinetto dal Pala de André a Punta Marina. È questa la prossima iniziativa che Fiab Ravenna presto porterà in Consiglio comunale. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha depositato nei giorni scorsi all’Ufficio protocollo dell’Urp del Comune di Ravenna la petizione per chiedere il completamento della pubblica illuminazione lungo una delle più frequentate piste ciclabili del territorio.

Il primo firmatario Nevio Senni, vicepresidente di Fiab Ravenna, spiega: "Illuminare la pista è un modo per favorire la mobilità dolce tra cittadini e turisti, che spesso, d’estate, vanno al mare in bici, tornano prima che faccia buio, per poi prendere la macchina e ritornare ancora una volta nei lidi per la cena o per le feste in spiaggia. Con la pista illuminata non sarebbe necessario tornare in città, alleggerendo anche il traffico. Per capire quanto la ciclabile del mare sia utilizzata basta fermarsi un sabato o una domenica mattina, anche non in estate, e vedere quante persone ci sono. Il problema è che, fuori dal centro abitato, è solo parzialmente illuminata, circa il 60% è al buio completo".

Ad oggi, il tratto più problematico della ciclabile da percorrere di notte è il passaggio davanti alla fontana, dove Fiab ha già fatto installare e donato al Comune un sistema di Sos. "Qui ci sono degli angoli piuttosto pericolosi, poi ci sono gli incroci. Infine, spesso le biciclette non hanno fanali sufficienti per poter vedere eventuali dissesti nel manto stradale o ostacoli. Per tutti questi motivi illuminare la Ciclabile del mare è fondamentale", continua.

La ciclabile inizia già all’interno della città, all’incrocio tra via Bellucci e circonvallazione piazza d’Armi, poi, attraversa il centro commerciale ‘Teodora’ e continua verso il mare: il percorso è di circa 8 chilometri. Il percorso arriva a Punta Marina; ma svoltando in via dell’Idrovora, permette di raggiungere anche a Marina di Ravenna. "Abbiamo raccolto le firme in circa sei mesi, fermandoci nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative, perché ci mancava l’interlocutore. Abbiamo proposto l’idea nei nostri eventi, con banchetti lungo la pista ciclabile, nelle manifestazioni pubbliche e ovviamente sottoponendola ad amici e conoscenti. Le persone hanno risposto molto bene. Saremmo potuti andare avanti e raccogliere altre firme, ma ci siamo detti che adesso era il momento giusto per presentarla: sia perché si è insediata la nuova giunta sia perché, con gli interventi di compensazione del rigassificatore e il completamento del Parco marittimo, che è tutto provvisto di lampioni, la ‘Ciclabile del mare’ illuminata potrebbe essere un ulteriore tassello di valore per la città", conclude Senni.

Lucia Bonatesta