"La ciclabile di via Felisio invasa dalla vegetazione"

Aiuole piene di erba che sporge lungo la ciclabile. Succede nel lungo tratto della provinciale Felisio che unisce Lugo a Barbiano, percorso spesso, in bicicletta, dal lughese Marco Larici che abita nel quartiere di Madonna delle Stuoie. "È dall’estate scorsa che tengo monitorato lo stato delle aiuole lungo quel tratto di ciclabile – spiega –. Io lo percorro abbastanza frequentemente per raggiungere Barbiano. Mi piace spostarmi in bicicletta ma ora è diventato difficile farlo. In questi mesi infatti non sono mai stati eseguiti degli sfalci e ora le aiuole sono talmente piene di erba che quest’ultima arriva persino nelle ruote della bici mentre pedalo. Nessuna manutenzione quindi e aiuole allo stato brado. Mi sorprende che nessuno ancora abbia segnalato questo disagio".

L’attenzione di Larici si concentra anche sulla presenza di animali che si annidano nei cespugli. "Non penso soltanto ai ciclisti – precisa – ma anche ai chi passa a piedi e a chi percorre la strada in auto e si trova ad assistere a questo spettacolo. La via Felisio è sempre molto trafficata anche per la vicinanza della clinica Maria Cecilia Hospital. Ogni giorno penso: magari oggi verranno a sistemare le aiuole ma, invece, non accade mai". La competenza degli sfalci lungo la via Felisio, che è una strada provinciale, è divisa a metà fra Comune e Provincia. Le situazioni di disagio segnalate da Larici appartengono a entrambe le zone, visto che interessano la via per tutta la sua lunghezza a partire dal sottopasso. Da parte sua l’amministrazione, che è responsabile del tratto che dal centro arriva fino al cartello di paese, in corrispondenza dell’incrocio con la via Giuseppe Di Vittorio, non ha rilevato alcuna negligenza.

"L’appalto degli sfalci e della manutenzione del verde è stato affidato alla Cooperativa San Vitale – spiegano –. Durante l’anno vengono eseguiti circa 5 o 6 sfalci in base alle necessità nel periodo compreso fra i mesi di aprile e ottobre. Nel tratto di competenza comunale non risultano particolari criticità". La parola ora, passa alla Provincia.

Monia Savioli