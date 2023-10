La ciclostorica ‘Divina’ in centro

Domenica prossima torna a Ravenna l’appuntamento con ‘La Divina’, evento ciclostorico 13ˆ e ultima tappa del ‘Giro d’Italia d’epoca’, manifestazione nazionale dedicata agli appassionati del cicloturismo e del ciclismo storico. Decine e decine di ciclisti – attualmente gli iscritti superano quota 150, alcuni dei quali provenienti anche dall’estero - torneranno quindi a percorrere le vie del centro in sella alle loro bici, da corsa e non, rigorosamente realizzate prima del 1987 e indossando abbigliamento ciclistico ‘vintage’. ‘La Divina’, organizzata dalla Fiab Ravenna, è giunta alla terza edizione e, come avvenuto due anni fa, la partenza e l’arrivo sono fissati a Ravenna (da piazza San Francesco) e il percorso principale, lungo 65 km, si snoderà attraverso i lidi sud e la pineta per giungere a Cervia - dove è fissato il ristoro di metà percorso – per tornare a Ravenna, facendo anche tappa al museo Classis. Previsto anche un percorso ‘corto’ di 35 km che da Ravenna porterà i ciclisti verso i lidi sud e la pineta, ma senza raggiungere Cervia.

Oggi, alle 19, in piazza del Popolo, ci sarà la presentazione della ciclostorica, allo stand Slow Food nell’ambito di ‘GiovinBacco’. Sabato, alle 10 si aprirà in piazza San Francesco la mostra mercato del ciclismo d’epoca, con bici, accessori e abbigliamento vintage. Alle 11 poi, nella sala consiliare del Comune di Cervia, ‘La Divina’ verrà presentata alla presenza di Gioia Bartali (nella foto), nipote del grande Gino Bartali. Quindi alle 14, nella sala Nullo Baldini di via Guaccimanni, è in programma l’assemblea elettiva del ‘Giro d’Italia d’epoca’. Seguirà alle 16 una passeggiata-pedalata nel centro di Ravenna, conclusa da un aperitivo. Infine domenica si svolgerà la ciclostorica, con raduno dalle 8 in piazza San Francesco e partenza alle 9.30; alle 15 le premiazioni.