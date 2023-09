La città a misura d’uomo che va piano

Anche Ravenna sta diventando città30: un percorso graduale di abbassamento dei limiti in centro. Da un’analisi effettuata per il comune di Bologna è emerso che il ritardo medio causato dalla città30 risulta essere 12 secondi a viaggio. Un intervallo temporale che perfino il più impegnato cittadino si può permettere. Oltre alla città30 si potrebbe anche pensare all’annoso e storico problema delle vie del centro storico che, anche se a traffico limitato, sono continuamente percorse da mezzi di ogni tipo. Così si potrà attraversare un centro a misura d’uomo senza doversi continuamente guardare attorno come in una tangenziale, o bere un bicchiere di vino in un tavolino all’aperto senza il retrogusto di tubo di scappamento.