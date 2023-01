La città celebra il mito di Giuseppe Garibaldi

Si svolgerà venerdì alle ore 17,30, in Palazzo Rasponi di piazza Kennedy, la presentazione pubblica del volume “Garibaldi e il suo mito, nei 140 anni dalla morte”. Interverranno Giannantonio Mingozzi (presidente Lions Club Ravenna Bisanzio), Ernesto Giuseppe Alfieri (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna), Sauro Mattarelli (storico e direttore di “Memoria e ricerca”), Antonio Patuelli (presidente ABI e Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna), Eugenio Fusignani (vicesindaco e presidente Fondazione Ravenna Risorgimento).

"Garibaldi è un eroe globale e positivo, conosciuto in tutto il mondo, legato da un particolare affetto verso Ravenna, il primo cittadino onorario della città, protagonista di una Trafila memorabile nel corso della quale perì Anita, moglie patriottica e grande combattente per la Repubblica" afferma Mingozzi del Lions, promotore dell’iniziativa unitamente alla Fondazione Cassa, a Ravenna Risorgimento, al Capanno Garibaldi ed alle associazioni garibaldine, a Libro Aperto ed al Centro Studi ‘Manlio Monti’.

"Un pubblico ringraziamento che dobbiamo al Gruppo Cassa per le edizioni prestigiose che ogni anno dedica all’Italia ed a Ravenna, ad esempio ’Byron e Dante’ – sottolinea Mingozzi – ’ll Risorgimento e l’Unità d’Italia’ , che rendono onore alla storia della Repubblica, al sacrificio di tanti ravennati che si sono battuti per la libertà dei popoli e per conquistare una moderna democrazia a partire dalla prima Costituzione della Repubblica Romana del 9 febbraio 1849".