La Città dei bambini e dei ragazzi tra laboratori e letture

Torna a Sant’Agata sul Santerno la Città dei bambini e dei ragazzi: l’edizione di quest’anno, dal 15 maggio al primo giugno, è dedicata alla musica e alla sua importanza nella crescita di ciascuno. Lunedì 15 maggio e giovedì 1 giugno alla scuola primaria e secondaria ‘Giovanni Pascoli’, si terrà il laboratorio di percussioni ‘Suoni in cucina’, un’esperienza interattiva che grazie all’aiuto del musicista Marco Zanotti trasformerà la classe in una vera e propria officina del ritmo attraverso l’utilizzo degli oggetti della cucina di casa, a cura di Lugo Music Festival. Martedì 16 maggio nel giardino del nido ‘Il Girasole’ ci sarà ‘Una pioggia di musica e di balli al nido’, a cura della cooperativa Zerocento. Giovedì 25 maggio alla scuola d’infanzia ‘Asilo Azzaroli’ si terranno delle ‘Letture in musica’ con Raffaele Maltoni, a cura di Lugo Music Festival.