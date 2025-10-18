La città diventa un museo diffuso

Fino al 18 gennaio la città sarà, grazie alla Biennale, un museo diffuso. Sempre al Mar, nello spazio dell’Arts & New Media Room, è presente un’installazione dell’artista e mosaicista polacca Matylda Tracewska. Palazzo Rasponi dalle Teste ospita invece le personali parallele ’Breath’, dell’artista di origini pakistane, Shahzia Sikander, e ’Studies in Mosaics’, dell’artista libanese Omar Mismar. Sempre a Palazzo Rasponi dalle Teste, anche la mostra dell’artista francese Séverine Gambier, a cura di Paolo Trioschi. Nella Manica Lunga della Classense sono allestite le opere degli artisti under 35 selezionati con il concorso GAeM – Giovani Artist* e Mosaico. ’Immaginose rappresentazioni. Contaminazioni tra Accademia di Belle Arti e Museo Nazionale’ è una mostra collettiva, a cura di Sabina Ghinassi ed Eleonora Savorelli. Il Museo ospita anche un dittico di Orodé Deoro.

A Palazzo Guiccioli, al Museo Byron e del Risorgimento, mostra ’Gioiello in micromosaico. Declinazioni del contemporaneo’, a cura di Emanuela Bergonzoni. Nella Sala dei Cento Preti, in Sant’Eufemia, attuale ingresso alla Domus dei Tappeti di Pietra, è l’installazione interattiva a cura di Alessandro e Francesco Tedde. Negli spazi del Polo delle Arti, in piazza Kennedy, è la mostra ’Gli incredibili cieli del 2024’, a cura di Daniele Strada. L’Aula Magna del Liceo Artistico ospita una selezione di opere nate dai laboratori di Elena Pagani, docente e mosaicista prematuramente scomparsa. Un mosaico unico prende vita a Porta Adriana: è Il Pavimento di Nicola Montalbini. Il Battistero degli Ariani ospita l’installazione ’Verso l’Alto, verso la Terra: Sguardo al firmamento’.

Gli Antichi Chiostri Francescani accolgono la mostra ’Opere dal Mondo’. E ancora, i laboratori Koko Mosaico di Arianna Gallo, Annafietta, Pixel Mosaici, Dimensione Mosaico, Barbara Liverani Studio e Il Mosaico di Maddy rileggono la figura di San Francesco negli spazi del Chiostro della Biblioteca Oriani, evento realizzato in collaborazione con Cna Ravenna. Sperimentale è l’installazione presentata alla Domus dei Tappeti di Pietra dal titolo ’Synapse’. al Private Banking della Cassa ex negozio Bubani in piazza del Popolo è la mostra sulla ‘Nike’ promossa da Silverio Gaudenzi e realizzata da Verdiano Marzi. Domani alle 15.30, al Mar, Luca Barberini presenta il catalogo ’Via di Roma 136’ con le 2000 ’finestre’ del suo condominio. Alle 18.30 allo Spazio condiviso di via Zirardini sempre Barberini inaugura la sua ’Art Performance Lottery’. Domani alle 14.30 al laboratorio Pixel Mosaici di Lea Ciambelli (via Sinistra Canale Molinetto, 181) inaugura ’PANGEA. Madri di terre, di acque, di cielo’, a cura di Linda Kniffitz.