La città è un set cinematografico. Due settimane di riprese di Trùcolo

Sono terminate di recente le prime due settimane di riprese del film ‘Continuavano a chiamarlo Trùcolo’, una commedia tra folklore romagnolo e contemporaneità, diretta da Andrea Petrini e prodotto da Onda Film e Movi Production, in associazione con l’associazione Di scena in scena. Il film, che ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Cervia e Forlì, racconta la storia di Marco, un restauratore forlivese che vince un bando del Comune di Cervia per restaurare la celebre statua di Trùcolo, lo stagnino simbolo del folklore locale, legato alla tradizione popolare cervese.

"Ho voluto unire due mondi lontani – spiega Petrini – quello dolce e popolare del folklore romagnolo e quello ironico, a volte surreale, dell’Italia di oggi, fatta di colori, vizi e contraddizioni. È una commedia volutamente esagerata, piena di facce, suoni e situazioni spinte, per raccontare con leggerezza le nostre stranezze quotidiane."

Nei panni di Trùcolo c’è Giampiero Pizzol, attore, regista e autore teatrale con una carriera quarantennale alle spalle, mentre il protagonista Marco è interpretato da Lorenzo Agostinelli (foto). La direzione della fotografia è curata da Jacopo Marchini. Le musiche originali del film sono firmate dal compositore Marco Sabiu.