"La città invasa dai topi". Ancisi: "È il porta a porta". La replica dell’assessore: "Per i rifiuti abbandonati"

Topi. La città ne è invasa, secondo quanto ha detto ieri in Consiglio comunale il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. E l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini ha definito il tema "rilevante".

Al centro della discussione c’è la raccolta dei rifiuti: negli ultimi anni, gradualmente, tutto il territorio comunale è passato al nuovo sistema (porta a porta nel forese e nei quartieri più periferici e differenziata con la tessera Smeraldo per il secco in centro). La discussione, andata avanti negli anni man mano che il cambiamento veniva esteso a sempre più utenze, si è inasprita ultimamente con l’annuncio della nuova tariffa puntuale, in cui è prevista una quota extra per chi conferisce più rifiuto indifferenziato di quello ritenuto idoneo per la propria utenza. Proprio alla raccolta differenziata porta a porta Ancisi attribuisce la causa della presenza dei topi in città: ha infatti detto che i roditori, "anche di grandi dimensioni", proliferano in "molte parti della città" a causa di quella che lui definisce una carente raccolta di rifiuti organici e cassonetti con varchi accessibili, aggiungendo che in questo modo c’è una "fonte inesauribile di cibo".

Dall’altro lato l’assessore Baroncini nel suo intervento non ha negato il problema e nemmeno il legame con i rifiuti, ma ha sostenuto che la causa non sia il sistema porta a porta ma gli abbandoni, assieme all’alluvione. È poi entrato nel dettaglio, spiegando le modalità con cui si intende risolvere il problema: ha spiegato che sono state potenziate le postazioni per il monitoraggio attivo, che sono 1.100 in tutto il territorio e che hanno effettuato 4.000 controlli per seguire gli andamenti dei roditori e individuare eventuali focolai. Allo stesso modo è stata potenziata del 30% la distribuzione gratuita di esche ratticida, anche nelle circoscrizioni dove i tecnici di Azimut forniscono consigli.

Baroncini ha poi spiegato che a pesare sull’aumento dei topi, soprattutto in campagna, c’è stata l’alluvione, che ha fatto migrare questo animali verso il forese e le zone cittadine più periferiche, mentre quelli più grandi stanno cambiando abitudini. Inverni miti e velocità di riproduzione non aiutano: "Dobbiamo stare attenti e non promuovere cambiamenti di abitudini", ha detto Baroncini. Ancisi ha concluso il suo intervento sul tema caldeggiando anche una sostituzione dei cassonetti e maggiore attenzione sui rifiuti organici in strada.