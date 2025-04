La città lo piange: "Una voce forte sui grandi temi dell’umanità"

Ieri sera in Duomo si è tenuto un rosario in suffragio per il Papa. E sono in tantissimi a ricordarlo in queste ore, a partire dal presidente della Regione Michele de Pascale, che era stato in udienza privata nel 2020 con una delegazione di autorità ravennati e Marco Martinelli ed Ermanna Montanari del Teatro delle Albe. Il Pontefice aveva benedetto la croce donata alla città nel 1965 da Paolo VI. "Fu un momento intenso – scrive de Pascale in una nota –, in cui Papa Francesco volle sottolineare il valore universale dell’opera dantesca. L’annuncio in quella sede della futura lettera apostolica su Dante, poi pubblicata nel 2021, fu il segno concreto di un’attenzione profonda alla cultura come ponte tra popoli, tempi, luoghi e fedi diverse. Nel documento ’Candor lucis aeternae’, Papa Francesco scrisse: ‘La vita è un cammino, spesso oscuro e faticoso, ma orientato alla speranza’. Una frase che racchiude l’essenza di un’esistenza vissuta con senso, impegno e fiducia nel futuro". De Pascale aggiunge che il Papa è stato "una guida e una voce forte sui grandi temi dell’umanità: la giustizia sociale, la lotta alle disuguaglianze, l’accoglienza, il rispetto per il pianeta, la pace".

"Da tempo Cervia ha instaurato con la Santa Sede un legame particolare con la consegna del sale al Papa e questo ci fa sentire ancora più forte la sofferenza e la perdita – scrive l’amministrazione comunale cervese in una nota –. Un uomo di condivisione e unione, che fino alla fine ha portato il suo messaggio evangelico di fede e speranza". Il parroco della concattedrale di Cervia don Pierre Laurent Cabantous ieri sera ha recitato il rosario in Duomo a Cervia in ricordo. Online ha postato una foto di sé col Papa e una preghiera dal rito delle esequie.

Il Comune di Faenza ha aderito alla richiesta dell’Anci di esporre le bandiere a mezz’asta in segno di lutto: "Papa Francesco ha saputo unire gesti di grande umiltà verso gli ultimi e gli emarginati e allo stesso tempo rivolgere una parola franca e diretta ai grandi del mondo, richiamandoli con coraggio alle proprie responsabilità nei confronti dei più deboli e della pace, tema a lui molto caro e che ha invocato fino all’ultimo, proprio nella domenica di Pasqua, durante il suo ultimo discorso in piazza San Pietro". Di questo parla nel suo ricordo anche Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna, che sottolinea come "nonostante lo stato di salute notevolmente compromesso, non si è sottratto a partecipare all’evento pasquale, il momento più solenne della religione cristiana, sottoponendosi a uno sforzo fisico notevole. E dopo questo ulteriore gesto di fede e di grande generosità nei confronti dei fedeli, ha raggiunto la pace eterna". Lo ricorda anche il Popolo della Famiglia: "Ringraziamo il Papa per il dono della sua vita".

E poi ci sono i ricordi, tanti, di chi in questi anni ha avuto occasione di incontrarlo. Come Walter Raspa del circolo Acli di Santo Stefano, che gli strinse la mano nel 2015: "Incontrai Papa Francesco nella sala Nervi in Vaticano con le Acli Nazionali, nel 2015. Si fermò e mi chiese da dove venivo, gli risposi: ’Da Ravenna, città del cardinale Tonini’. Ricordo bene che si fermò all’istante nel sentirne il nome".