La città ospite di Jelenia Góra si promuove

Cervia ancora ospite a Jelenia Góra questa volta per il progetto MOVIE Cities Festival of Light Opportunità di promozione turistica. A portare la rappresentanza delle due città gemellate dal 1976 sono stati il sindaco di Jelenia Góra, Jerzy Luzniak, e il presidente del consiglio comunale di Cervia Gianni Grandu. L’evento ha registrato in tre giorni centinaia di migliaia di presenze. Un importante momento di promozione turistica per la città di Cervia. Molto proficue ed interessanti anche le attività svolte con le altre città gemellate con Jelenia Góra provenienti da Germania, Finlandia, Islanda, Polonia, Repubblica Ceca e Ucraina, che hanno manifestato inoltre grande interesse per il prodotto turistico cervese. Da tanti anni Jelenia Góra partecipa a ‘Cervia Città Giardino’, realizzando suggestivi allestimenti floreali, come quello di quest’anno dal tema ‘Giardini Sostenibili Clima Pace Futuro’.