La città premia nove turisti fedeli Cerimonia nella sala consiliare

Un altro appuntamento per gli amici di Cervia accolti nella sala del consiglio comunale dal vicesindaco Gabriele Armuzzi. A essere fedeli a Cervia da 60 anni le signore Manuela Calzolari, Sara Galletti e Anna Maiocchi, segnalate dall’hotel Ondina e Milazzo. Per i 50 anni sono stati premiati William e Elisabetta Bonfatti segnalati dal Bagno Ulisse, inoltre Carlo Re e Rosaria Meregalli dall’hotel Buratti. I 40 anni di fedeltà vanno a Alberto Giubertoni. Infine premiata per i 10 anni la giovanissima Chiara Kapri di Vienna che viene a Cervia con i genitori (già premiati in altra occasione) da quando è nata, segnalata dall’hotel Buratti. Ha allietato la cerimonia la musica al pianoforte di un’allieva della scuola di Musica “Rossini”; era presente anche l’insegnante Monica Poletti. Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, e un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato.

Per informazioni su come segnalare i turisti: Servizio Cervia Informa (0544979350; [email protected]).