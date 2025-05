La città ricordi. Adolfo Gandiglio, un grande latinista

Nel novembre del 1895 il ministro della Pubblica istruzione Guido Baccelli venne a Ravenna in visita ufficiale e durante il banchetto che gli fu offerto all’Hotel Byron parlò delle “tradizioni gloriose” della città e ricordò che "ieri un vostro giovinetto riportò la prima medaglia in una gara letteraria fra i giovani d’Italia" e così, commentò Santi Muratori, una vittoria scolastica fu consacrata come un titolo speciale d’onore per la città. Il ‘giovinetto’ in questione si chiamava Adolfo Gandiglio. Nato a Susa il 7 agosto 1876, si trasferì con la famiglia a Ravenna dove frequentò il Liceo Ginnasio “Dante Alighieri” conseguendo nell’estate del 1895 “la licenza liceale d’onore”. All’epoca il liceo era “fiorentissimo” e "per un certo tempo vi si susseguirono covate di giovani l’una migliore dell’altra". Una sorta di “età dell’oro” che ebbe il suo momento di gloria con la medaglia d’oro che il re consegnò a Gandiglio in Campidoglio come vincitore del concorso fra i licenziati d’onore dei licei nella gara di latino. Che si trattasse di un “brillantissimo alunno” lo dimostrano le sue pagelle che "non hanno mai meno, e talvolta qualcosa di più, del nove in latino". E anche il profitto delle materie italiano, greco, storia e geografia è valutato con il nove.

Non stupisce, allora, se Alfonso Traina lo avrebbe definito "l migliore latinista italiano del suo tempo, che pure ne ebbe di ottimi". La sua genialità in fatto di latino la dimostrò quando nel 1894, ancora studente, pubblicò a Ravenna con la Tipografia Calderini un opuscoletto di una ventina di pagine con la “traduzione latina omeometrica”, cioè nello stesso metro del testo originale, di otto “Odi barbare” del Carducci. Sotto il titolo il giovanissimo autore aggiunse la scritta "Studente 2° corso liceale". Conseguita la maturità, Gandiglio si iscrisse alla facoltà di Lettere di Bologna dove ebbe come compagni di corso Manara Valgimigli, Santi Muratori, Albano Sorbelli e Giuseppe Lipparini definiti allora "il gruppo dei ravennati". Grande studioso del Pascoli “latino”, tradusse “I poemetti latini di soggetto virgiliano e oraziano” e contribuì alla definitiva edizione critica dei “Carmina”. Docente nei licei di Cagliari, L’Aquila, Lecce e Bologna, nel 1903 si stabilì a Fano dove morì il 14 giugno 1931. Rifiutò incarichi universitari e perfino la libera docenza. A Ravenna non esiste nessuna traccia della sua presenza. Una lapide all’interno del liceo classico che lo ebbe come alunno potrebbe colmare questa lacuna.