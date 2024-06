La città si fa bella per il Tour de France

Proseguono, non senza qualche lamentela, i lavori notturni di asfaltatura di vari tratti viari cittadini. In particolare quelli che saranno interessati dal passaggio del Tour de France il prossimo 30 giugno. Da domenica 9 giugno scorso infatti nella fascia oraria notturna compresa tra le 20 e le 7 di mattina, le macchine asfaltatrici e gli operai hanno lavorato per realizzare i nuovi asfalti. L’opera che interessa il territorio faentino ha interessato la scorsa settimana via Firenze, nel tratto compreso dal semaforo di via Bertoni fino allo stradello del cimitero dell’Osservanza, oltre a viale Marconi dal cimitero fino alla rotonda del Passatore. Quel tratto è stato completato, come da previsione entro venerdì scorso. Da domenica invece, e fino alle 7 di giovedì mattina, le strade oggetto dello stralcio di intervento sono: la rotatoria del Niballo, piazzale Sercognani, viale 4 Novembre nel tratto compreso tra piazzale Sercognani e corso Garibaldi, oltre a Corso Garibaldi stesso nel tratto verso Piazza della Libertà. Durante i lavori la strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi di soccorso. Inoltre, nelle zone oggetto di intervento è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata. Nello specifico stando al capitolato, i lavori comprendono la pulizia delle banchine, la fresatura del tappeto di usura, la bonifica delle zone ammalorate, la stesura di un nuovo tappeto di usura e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Complessivamente un intervento da circa 350mila euro, risorse per le quali l’Unione della Romagna Faentina aveva richiesto a novembre l’accesso ad un mutuo tramite Cassa Depositi e Prestiti in seguito all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. Tuttavia, in considerazione delle richieste integrative si era resa necessaria la sospensione della richiesta del suddetto mutuo, con conseguente presentazione di una nuova istanza all’inizio del 2024. Il mutuo è stato quindi concesso nella seconda metà di marzo a cui poi è seguita l’approvazione del progetto esecutivo e l’approvazione degli atti della procedura di gara. Durante tale periodo, antecedente all’affidamento dei lavori le condizioni di sicurezza stradale si erano ulteriormente e pericolosamente aggravate. Non più tardi di ottobre dello scorso anno proprio ai piedi del cavalcavia sulla rotatoria del Niballo si era improvvisamente aperta una voragine sull’asfalto a causa della quale diverse auto erano andate incontro alla foratura dei pneumatici o addirittura alla rottura del semiasse.

Secondo gli accertamenti disposti da Palazzo Manfredi, il cedimento dell’asfalto era dovuto "alla presenza dello scolo del canale Cerchia che scorre sotto al manto stradale". Nel maggio dello scorso anno inoltre, il transito in via Firenze era stato chiuso tra la rotonda del Passatore e viale Marconi, a causa del dissesto stradale causato dall’alluvione. In entrambe le circostanze si era provveduto alla sistemazione dell’asfalto che in questi giorni è stato poi completamente rifatto, e che sarà "battezzato" tra qualche giorno dai ciclisti professionisti che prenderanno parte al ‘Tour’

Damiano Ventura