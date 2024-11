La città si tinge di rosso. Donne e uomini insieme per combattere la violenza

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e nel territorio ravennate ci saranno diverse iniziative per mantenere alta l’attenzione sul tema.

Oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza del Popolo a Ravenna si terrà l’evento conclusivo del progetto ’È strage’, ideato dalla Casa delle Donne di Ravenna per rispondere all’onda inarrestabile dei femminicidi, con un flash mob ripetuto a ogni nuovo drammatico caso. Nell’anno di attività del progetto si sono tenuti 34 flash mob per ricordare 82 donne uccise per mano di un uomo che conoscevano, un marito, un fidanzato o un ex.

Le iniziative riguardano anche gli studenti delle scuole. Dalle 9 alle 13, nell’aula magna del liceo artistico e musicale Nervi-Severini di Ravenna, si terrà l’incontro ’Il sessismo mascherato – Arti visive e musica’. L’introduzione sarà a cura di Sara Errani, della segreteria della Cgil di Ravenna, e seguiranno gli interventi di Gianluca Dradi, dirigente scolastico; Riccardo Burgazzi, filologo ed editore e autore di ’l maschilismo orecchiabile’, e Serena Simoni, storica e critica d’arte ed esperta di didattica di genere. Modera Corinna Armuzzi, referente politiche di genere della Cgil di Ravenna.

Domani, invece, è in programma l’evento ’Uomini in scarpe rosse contro la violenza sulle donne’, con il corteo che sfilerà per le vie del centro; il ritrovo è alla sede di CittAttiva (ore 10), ingresso giardini Speyer, mentre la partenza è prevista alle 10.30. Durante il percorso sono previste due soste per leggere alcuni testi: la prima in via Padre Genocchi e la seconda in via Mazzini 57. Alle 11.30 è previsto l’arrivo in piazza del Popolo, dove avrà luogo una performance a cura di ’Spazio a teatro’ e un intervento di un rappresentante dell’amministrazione comunale. L’evento si concluderà a mezzogiorno. La rete delle associazioni lancia una chiamata pubblica per raccogliere uomini a partecipare al corteo cittadino indossando scarpe rosse.

Anche la Fiab di Ravenna ha organizzato due appuntamenti. Domani, con partenza alle 9 da piazza San Francesco, si svolgerà una pedalata condotta dalle socie della Fiab Ravenna, con tappe dove sono installate panchine rosse, a Ravenna e a Villanova di Ravenna. Domenica alle 21 al Teatro Socjale di Piangipane è in programma la seconda edizione di ‘Donne, musica e bici’. Ingresso a offerta libera, con il ricavato devoluto a Linea Rosa.