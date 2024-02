"La città va rilanciata ascoltando i cittadini"

La lista civica che gravita nell’area del centro destra ’CambiAmo Lugo’ ha presentato ufficialmente il suo candidato. Si tratta dell’avvocato lughese 36enne Francesco Barone. "Ho deciso di metterci la faccia, stanco di restare a lamentarmi dietro alla mia scrivania, dove peraltro sto bene – ha sottolineato –. Questa candidatura è una sorta di presa di coscienza della rapidità con il cui si sta diffondendo il declino di Lugo. L’obiettivo di ’CambiAmo Lugo’ è il rilancio della città a 360°, a partire dai temi legati al benessere, al miglioramento della sicurezza, dei servizi come ad esempio la raccolta rifiuti, fino alla cultura. Non possiamo essere spettatori dell’inadeguatezza dimostrata dall’attuale amministrazione in più occasioni, dalla gestione di piazza XIII Giugno a quella dell’alluvione con i ritardi che sappiamo. Tutto parte da noi". La lista civica si presenta al momento da sola con l’intento di raccogliere, dopo le consultazioni dei prossimi giorni, le adesioni ufficiali delle forze politiche di centrodestra, a partire da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Area Liberale che hanno già informalmente dichiarato la loro intenzione di sostenere CambiAmo Lugo e, quindi, la candidatura di Barone.

Ancora incerto è il ruolo della Lega che continua a chiedere tempo per decidere dopo aver considerato l’idea di correre da sola offrendo, secondo indiscrezioni, il ruolo di candidato all’ex sindaco di Bagnara Riccardo Francone, peraltro, pare, corteggiato anche dalla sinistra prima di scegliere Elena Zannoni. Proposte alle quali Francone ha detto no. "Rilanciare Lugo a 360° significa anche riprendere il senso di comunità dando priorità all’ascolto dei cittadini e riportarla ad altri livelli anche all’esterno – ha continuato Barone –. Abbiamo visto che le iniziative dei privati, e non solo quelli che hanno la tessera giusta, se aiutati dall’amministrazione, raggiungono livelli importanti, come nel caso di Lugo Vintage. Il nostro programma sarà deciso insieme, ascoltando i cittadini. Non parlo dei singoli punti. Tutti i lughesi sanno cosa manca a Lugo. Chiedo soltanto di non focalizzarsi sui vari programmi che finiranno per assomigliarsi. Quello che cambia e fa la differenza è chi c’è dietro a quei programmi".

A supportare Barone, nell’ambito della composizione della lista civica, Luciano Zaccari, Anna Baraldi, Daniela Capucci e Mauro Mazzotti. "Intendiamo dare il via a un cambiamento proiettato verso la sicurezza, il decoro, la ripresa economica e culturale della nostra città – ha spiegato in apertura Zaccari –. Ci presentiamo con l’auspicio di incontrare gradimento e convergenza e di essere il centro di gravità dei partiti e dei civici che si muovono nell’area del centrodestra".

Monia Savioli