La cittadella dello sport: "Pronta a settembre"

Proseguono i lavori sui maxiprogetti del ‘Cantiere Faenza’ che cambieranno il volto della città. Dalla casa della comunità al nuovo Palazzo delle Esposizioni, passando per l’opera più onerosa del comprensorio faentino: la cittadella dello sport, ovvero la rigenerazione completa del complesso sportivo Graziola: due campi da calcio, un campo da rugby, due campi in erba sintetica da calcetto, il campo da baseball, la pista di atletica, nuovi spogliatoi per tutte le specialità, vialetti ciclopedonali, percorsi fitness, giochi per bambini e la club house, una struttura dotata di cucina e uffici al servizio dell’impianto e delle società sportive.

Degli oltre 4 milioni di euro di investimento, 2,9 sono la quota stanziata con risorse Pnrr, mentre le restanti quote saranno coperte da risorse comunali. Nel 2024 un mutuo da 930mila euro era stato sottoscritto per sostenere il rifacimento dei campi da calcio in erba sintetica. Opera considerata necessaria e integrativa del progetto, anche perché i campi non sono attualmente in utilizzo. Le società sportive, infatti, per la corrente stagione sportiva si sono sacrificate e stanno utilizzando altri impianti per le proprie attività. I lavori sulla cittadella inizialmente si sarebbero dovuti svolgere nei periodi estivi ma l’alluvione del 2023 ci aveva messo lo zampino facendo slittare la consegna del cantiere.

I lavori, quindi, sono di fatto iniziati nel 2024. La scadenza stabilita dal Pnrr è invece il 2026, e l’Amministrazione comunale ne prevede il rispetto. "La rendicontazione è prevista per la primavera del 2026, e quindi i lavori dovranno terminare entro la fine del 2025 o al massimo nei primi mesi del prossimo anno. Noi però – evidenzia il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri –, abbiamo chiesto all’azienda di concludere i lavori entro settembre 2025, almeno quelli che riguardano e interessano i campi da gioco, per far sì che le attività delle squadre riprendano regolarmente dopo l’estate". Le società sportive dovrebbero quindi essere in grado di utilizzare i campi sin dall’inizio della prossima stagione sportiva. Più complessa è invece la situazione delle strutture accessorie e della club house. "Da cronoprogramma i lavori sono un po’ indietro e ci aspettiamo la consegna con qualche mese di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente ma le scadenze Pnrr saranno rispettate – prosegue Fabbri –. Per noi la priorità erano i campi, e abbiamo delle garanzie in questo senso. Quest’anno infatti le società hanno fatto un sacrificio ed hanno sostenuto costi importanti. I campi saranno quindi utilizzabili già quest’anno e successivamente si interverrà sulle strutture accessorie fino al completamento".

d.v.