La classe terza B dell’Ipsia si ritrova dopo mezzo secolo

Con qualche capello in meno e qualche acciacco in più ma con la stessa voglia di vivere e divertirsi. Gli ex alunni della classe terza B dell’Ipsia (Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato) di Lugo si sono incontrati dopo 50 anni attorno a uno dei tavoli del ristorante ‘La Madia’ di Granarolo Faentino. Lo scopo del ritrovo era quello di ricordare quel diploma "raggiunto a volte con il fiatone – dicono – con il respiro affannato dell’escursionista improvvisato dopo l’ascesa assassina".

E per coloro che si sono lasciati fermare dalla pigrizia o dai nipotini in arrivo c’è stato modo di rimediare con la videochiamata. Attiva nei primi anni ’70, la classe terza B dell’Ipsia di Lugo era formata da studenti che – si descrivono – "provenivano dai luoghi più disparati. Ovviamente i lughesi erano tanti e giocavano in casa, ma era forte il nucleo del contado di San Lorenzo e dei borghi limitrofi. Alcuni provenivano dalle terre bagnate dal grande fiume come Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, senza dimenticare i “sudditi” di Cotignola, dalle remote terre del Papa". Insomma, "tra un piatto di tagliatelle e un bicchiere di vino ci sarebbe stato spazio – ironizzano – per lo studio di qualche cultore di scienze umane". L’appuntamento ora, superato il traguardo del mezzo secolo, è al prossimo ritrovo ricordando i vecchi tempi.

m.s.