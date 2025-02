La classica ai giovani

Il mese di febbraio parte sulle note della musica classica al negozio di musica Jean Music Room, in via Girolamo Rossi 41 a Ravenna. Oggi infatti l’iniziativa ’Classica ai giovani’, che vede un’intera giornata di vinili e cd di musica classica in regalo a ragazzi fino a 30 anni di età.

"’Classica ai giovani’ è un appuntamento a cui teniamo molto, che proponiamo più volte all’anno da anni. Il desiderio è avvicinare ragazze e ragazzi alla musica classica. Una specie di rivoluzione culturale, in questo momento storico dominato dalla trap" racconta Gianni Corbari, proprietario di Jean Music Room. "Devo dire che i giovani mi sorprendono sempre, sono aperti mentalmente, fanno domande sui vinili e sono ammirati da questa musica solida a cui non sono abituati. Cultura e musica possono davvero alleggerire la vita e farci scoprire la bellezza, e per noi è diventata una missione. Dopo aver organizzato a gennaio una giornata dedicata alla poesia, adesso abbiamo tanti appuntamenti in programma per quest’anno".

Oggi torna anche ’La panchina dei libri sognanti’ un’altra idea per generare cultura a costo zero. Come funziona? Porta un libro, prendi un libro. Ogni persona potrà portare un libro a cui è pronta a dire addio e sceglierne un altro, gratuitamente, tra quelli a disposizione. Orari odierni: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.