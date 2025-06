La Cmc guarda avanti: "Nessuna cooperativa locale si è fatta avanti"

"Nessuna cooperativa ravennate o romagnola si è fatta avanti. È questa la cosa incredibile e che non mi spiego; che un mondo che fattura miliardi non sia riuscito a trovare 17,5 milioni per rilevare la Cmc lascia davvero stupiti". Roberto Martelli, segretario generale Fillea Cgil di Ravenna guarda con interesse, e anche con stupore, all’operazione di vendita di quel che resta della Cmc. L’azienda è finita nelle mani di Alpha General Contractor, società con sede legale a Milano e sede operativa a Firenze che fa capo alla holding Finres, che si è aggiudicata per 17,5 milioni il ramo d’azienda costruzioni di Cmc che comprende il marchio, i 597 dipendenti, una serie di infrastrutture e appalti e alcune partecipate: di fatto il ‘cuore’ del colosso cooperativo ravennate.

Martelli, è stupito della vendita ad Alpha General Contractor? "Siamo rimasti stupiti che si sia sfilata Fin. Mar. Holding Due Spa, finanziaria del gruppo Todini Costruzioni Generali Spa, che in passato si era fatta avanti con una proposta sulla base della quale era stato elaborato il bando della procedura competitiva che poi è stata espletata. Per il resto no, l’azienda aggiudicataria è nota, anche se guarda più al settore dell’edilizia privata".

E con Cmc potrebbe approcciare il mercato delle grandi infrastrutture… "Si. Completerebbe la sua possibilità di azione. Resta però l’incredulità che da Ravenna e dalla Romagna non si sia fatto avanti nessuno. Possibile che ad esempio, nel mondo della cooperativa nessuno avesse quella cifra e volesse puntare su un marchio storico della città? Per il resto, è importante che a Ravenna resti una grande impresa che ormai il panorama dell’edilizia non vede più grosse realtà ad eccezione dell’Acmar. Con la conseguenza che il nostro territorio è continuamente ‘aggredito’ da imprese che vengono da fuori quando si devono realizzare le grandi infrastrutture". Resta anche il nodo della sede… "Per forza. Quella della ‘vecchia’ Cmc è stata ceduta a Conad che ci realizzerà l’ennesimo supermercato. Vedremo cosa dirà la proprietà ma confidiamo che la sede resti a Ravenna, anche se non sappiamo dove".

Incontrerete a breve Asmaa Gacem, 31 anni, amministratrice unica di Alpha General Contractor con origini marocchine, in Italia dal 2014, e il marito, avvocato Antonio Politano, con cui lavora? "Non abbiamo ancora una data, ovviamente, perché dobbiamo aspettare che l’operazione sia conclusa con il versamento dell’importo totale della transazione. Versati prima dell’apertura delle buste i tre milioni di acconto, dovrà presentare una garanzia a saldo del prezzo di vendita entro il 17 giugno. Poi si, certo, all’inizio della settimana avanzeremo la richiesta ma non credo ci si vedrà prima del saldo del pagamento. Incrociamo le dita, anche perché altri acquirenti sul mercato non ce n’erano".

La nuova proprietà promette non solo di mantenere gli organici, come da accordi, ma anche nuove assunzioni. Come la vedete? "Questo è interessante perché vuol dire che ci sono piani di sviluppo. Sono fiducioso".

Nella nuova newco che andrà a crearsi potrebbe esserci una quota di minoranza del 30% della vecchia Cmc. Lo vede possibile? "Si tratta di un’ipotesi prevista dal bando di vendita, che fa riferimento alla proposta presentata prima della procedura competitiva dalla finanziaria del gruppo Todini che ha fatto da base per il bando stesso. Alpha si è riservata di fare valutazioni in questo senso. Cmc deve ancora finire di pagare dei debiti e rimane ben poco su cui contare a livello finanziario".

Giorgio Costa