La Cna guarda al 2024. Trovare i dipendenti è un’impresa

La Cna di Ravenna ha svolto un’indagine sulle prospettive economiche e di fiducia nel primo semestre 2024 su un campione di imprese della provincia associate. Il campione analizzato, di 114 aziende – per il 35,7% ditte individuali, il 32,2% società di capitali e 26,1% società di persone – ha mostrato un indice di fiducia aziendale positivo per il 60% nei primi mesi di questo 2024, il 55% teme però, un rallentamento economico dell’Italia.

Circa 4 aziende su 5, tra quelle che cercano dipendenti, hanno difficoltà nel reperirli. Si è chiuso il primo trimestre del 2024 e dunque, iniziano a chiudersi anche i bilanci consuntivi: "Crediamo sia utile raccogliere, non solo i numeri, ma anche l’umore degli imprenditori – dichiarano Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani (nella foto) rispettivamente presidente e direttore di Cna Ravenna – che segnala alcune criticità, come il timore sull’andamento economico del Paese, gli impatti delle tensioni geopolitiche, la difficoltà di reperire personale e l’accesso al credito.

Doveroso un focus sull’alluvione: le preoccupazioni principali per le imprese colpite direttamente dall’alluvione sono i tempi troppo lunghi per avere i ristori dallo Stato e la difficoltà a reperire le risorse necessarie. Da non sottovalutare anche il senso d’abbandono che segnalano gli imprenditori.

Ulteriore elemento di riflessione sono anche le difficoltà di accesso al credito, che come Cna, stiamo cercando di ridurre con il supporto dei nostri consulenti specializzati ed ArtigianCredito". I dati segnalano che il campione ha avuto un 2023 positivo, con un fatturato in crescita per il 43%, stabile per il 34% mentre è diminuito per il 21%, non va di pari passo la redditività, ovvero la capacità di creare utile, rimasta stabile rispetto all’anno precedente per il 37%, diminuita per il 33%, aumentata per il 29%. In frenata la propensione all’assunzione: la maggioranza (53%) non prevede di farne nei prossimi sei mesi. Si confermano però le problematiche nel trovare dipendenti per oltre l’83% delle imprese: tra i motivi spicca (47%) la mancanza di competenze richieste, poi (25%) la mancanza di personale con disponibilità di orario e giornate, solo per l’11% è un problema di stipendio inadeguato.

Entrando nel discorso alluvione, tanto caro alle imprese del territorio, il 51,3% del campione non ha subìto alcuna ripercussione, mentre il 38,3% ha subìto danni indiretti, come il rallentamento delle attività o del fatturato. Il 10% ha subìto danni diretti da allagamento o frane. Tra chi ha subìto danni diretti, le difficolta maggiori sono la tenuta psicologica ed il senso di abbandono (21%); il 15,8% è in difficoltà per i tempi troppo lunghi per avere i contributi dallo Stato e pari 15% segnala la difficoltà a reperire risorse.