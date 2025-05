La coalizione che sostiene Barattoni: "Scriviamo insieme il futuro della città"

"Scusatemi se userò spesso il plurale, ma oggi ci sono sei liste, sei simboli e 193 candidati al consiglio comunale, perché io sono insieme agli altri 192. Tutti con un passato diverso ma con la voglia di scrivere insieme il futuro della città". Queste le prime parole del candidato sindaco Alessandro Barattoni alla presentazione, ieri mattina in piazza Kennedy, della coalizione di centro-sinistra che lo sostiene nella corsa verso le elezioni comunali del 25-26 maggio. Tra simboli, foto di gruppo e qualche battuta, per la prima volta in questa campagna elettorale la coalizione si è presentata al completo, ma a prendere la parola è stato solo il candidato sindaco. Le forze in campo sono il Partito Democratico, di cui Barattoni è segretario provinciale, il Partito Repubblicano, storicamente espressione del vicesindaco, il Movimento 5 Stelle, per la seconda volta nell’area progressista, Alleanza Verdi Sinistra, con la rifondazione dei Verdi bizantini e una ben più radicata presenza di Sinistra Italiana, e le due liste civiche Ama Ravenna e Progetto Ravenna.

"Vi ringrazio, perché mettersi a disposizione di un progetto in questo momento è complicato. È più facile cedere alla tentazione dei tanti che pensano che le cose non possano cambiare, che è meglio stare in disparte e osservare anziché mettersi in campo in prima persona – prosegue Barattoni –. Ravenna oggi è davanti a tanti cambiamenti: economici, ambientali, sociali, demografici, anagrafici. Davanti a tutti questi cambiamenti avevamo una scelta: decidere di fare come qualcun altro e fotografare i problemi o decidere di metterci in discussione e provare a guidare il cambiamento. Per questo abbiamo deciso di scrivere un programma collettivo che tenga conto di preoccupazioni e opportunità". Tra il pubblico anche il presidente della Regione Michele De Pascale, il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia e la giunta, ringraziati da Barattoni perché hanno affrontato "sfortune, eventi e sfide inimmaginabili fino a qualche anno fa".

La Ravenna del futuro raccontata dal candidato sindaco è una "città più giusta, più accessibile, più partecipata e a misura di tutti i ravennati, quelli che già ci sono e che arriveranno. Per costruirla, sappiamo che dovremo fare delle battaglie politiche insieme e per questo abbiamo voglia di collaborare con le altre istituzioni, Provincia, Regione e Governo, sempre dialogando ma mai piegando la testa". Due sfide su cui Barattoni non intende cedere il passo sono la tutela del territorio, a partire dall’alluvione "di cui nessuno del centrodestra ha parlato dal giorno dopo le elezioni regionali", e l’accoglienza dei profughi in arrivo sulle navi Ong, "che continueremo a fare con solidarietà, ma che non possiamo accettare perché non è giusto infliggere deliberatamente giorni in più di navigazione a persone in difficoltà e operatori".

Lucia Bonatesta