La coccinella che indica la via

Di varietà di coccinelle ce ne sono migliaia: in Romagna le più conosciute erano un tempo "cvàla dai sët pônt" (quella dai sette punti neri sul dorso), la "lina dei pioppi" e la coccinella dei pioppi. Quando un bambino ne catturava una, se la posava sul palmo di una mano e l’invitava a indicargli la strada per andare dalla zia recitando: "Luzlin luzlin, insègnom la strê d’andê da la mi zi" (Lucciolino lucciolino, insegnami la strada per andare dalla mia zia). La coccinella spiccava il volo e prendeva la direzione giusta perché una volta i bambini avevano diverse zie che, sposandosi, seguivano il marito qua o là per cui, più o meno, la direzione che prendeva la coccinella portava sempre da una zia, vicina o lontana.