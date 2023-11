La colletta alimentare. Raccolti fuori dai market tremila chili di prodotti

La giornata della colletta alimentare svoltasi sabato scorso a Russi è stata positiva sotto tutti i punti di vista. Per la generosità dei cittadini e per il numero dei volontari presenti (53, tutti di Russi, in particolare della Parrocchia di S. Apollinare, ma anche del Lions Club, nonché amministratori ed ex amministratori pubblici e semplici cittadini). Per la quantità (+32% rispetto al 2022, con lo stesso numero di abitanti e nonostante un supermercato in più) e per la qualità (i clienti russiani dei supermercati hanno mostrato una grande sensibilità ed attenzione ai cibi indicati dalla Fondazione Banco Alimentare) dei prodotti raccolti: 2.846 kg. Nello specifico, a Russi: al supermercato Conad sono stati raccolti 1.340 kg di prodotti, alla Coop 557 kg, al DiPiù 367 kg e all’Eurospin 582 kg. Alla Conad di San Pancrazio sono stati raccolti altri 659 kg (+10% rispetto al 2022). I prodotti raccolti (16.975 kg a Faenza e nei Comuni del forese, senza Modigliana e Marradi, ed oltre 7.500 tonnellate in tutta Italia) saranno distribuiti agli oltre 5 milioni e mezzo di poveri che la Fondazione assiste tutto l’anno. Nel Comune di Russi usufruiscono dei prodotti raccolti dal Banco Alimentare: Caritas, Casa Famiglia Santi Angeli Custodi e diverse famiglie indigenti