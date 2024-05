La collina devastata dalle frane. Via Valletta è ancora chiusa: "Quattro milioni per sistemarla"

Sulla ristretta fettuccia d’asfalto i cicloturisti transitano portando la bicicletta a mano: da una parte c’è la scarpata di sempre, dall’altra il vuoto di una quindicina di metri provocato dallo slittamento della montagna sulle argille rese scivolose dalle piogge diluviali del 15 e 16 maggio di un anno fa: qui la montagna, siamo a 350 metri di altitudine, è collassata a valle e la provinciale 63, la Valletta, che collega Fognano a Zattaglia (ma anche a Rontana) e poi prosegue per Casola Valsenio, da dodici mesi è chiusa. Siamo al km 13, a cento metri è il cimitero di Santo Stefano in Zerfognano dove una lapide ricorda le cinque vittime della rappresaglia nazifascista del 25 settembre 1944: qui tutta l’area è soggetta a frane (le prime notizie risalgono addirittura all’epoca romana) che coinvolgono dai tre ai cinque milioni di metri cubi di terreno. Da uno studio del servizio geologico della Regione svolto nel 1987 dall’allora funzionario Claudio Miccoli e finalizzato all’individuazione del rischio idraulico e idrogeologico emerge che in quell’area gli eventi franosi sono frequenti e quelli recenti datano 1939, 1966, 1978, mentre fra il 1980 e il 1984 il Consorzio di Bonifica di Brisighella ha eseguito drenaggi che peraltro andarono ad alimentare l’acquedotto di Zattaglia.

La provinciale 63 è rimasta l’unica strada collinare impercorribile di tutta la provincia: un anno fa il bilancio era spaventoso con molte località del Brisighellese e dell’alto Casolano irraggiungibili a causa delle frane (senza contare i dilavamenti lungo la linea ferroviaria). Spiega Michele de Pascale, presidente della Provincia: "Per la Valletta il progetto esecutivo è in dirittura di arrivo, poi si andrà subito alla gara d’appalto. Si tratterà di un intervento di enorme portata, il cui costo sarà sui quattro milioni di euro e che prevede il ripristino della strada nello stesso punto, ma con tutta una serie di opere che andranno a consolidare l’intera area così da evitare che in futuro, dovessero ripetersi le condizioni meteo di un anno fa, si ripeta anche l’evento franoso". Un obiettivo, quello di rendere sicura la viabilità collinare dal punto di vista idrogeologico, comune a tutti i lavori che la Provincia ha programmato sulle strade in cui nel maggio scorso si sono verificate le frane. Afferma il presidente de Pascale: "In accordo con il commissario Figliuolo, contemporaneamente al tamponamento del danno per il ripristino veloce della viabilità messo in cantiere la scorsa estate è stata approntata la progettazione di interventi ben più complessi e definitivi. Insomma, quando i lavori saranno conclusi le ferite aperte un anno fa non si ripresenteranno più".

I lavori al km 13 della provinciale Valletta sono i più complessi e di vasta portata; a essi si aggiungono altri otto interventi per un costo totale previsto di dieci milioni di euro. Riguardano: altre 50 frane lungo la stessa provinciale Valletta, il cui progetto esecutivo è concluso e il costo è di tre milioni e 60mila euro; la strada provinciale 73, da Santa Lucia al territorio modiglianese, per il rifacimento dell’argine del Samoggia che costeggia la strada e per un tornante al km 12 per una spesa totale di 390mila euro (per il primo il progetto esecutivo è completato, per il secondo è in corso di stesura); provinciale Brisighellese al km 75,500, alle porte di San Cassiano, il cui progetto esecutivo è completato (costo di tre milioni); provinciale Brisighellese a Ponte Nono, km 85, il progetto esecutivo è in corso, costo di due milioni; provinciale 23 del Monticino nel tratto abitato di Brisighella, costo di 200mila euro, progetto esecutivo in corso; strada provinciale 49 Bicocca da Brisighella a Modigliana, progetto esecutivo in corso, costo di 600mila euro. È già stato ultimato il lavoro di consolidamento definitivo sulla provinciale 82 per Villa Vezzano (70mila euro), mentre sono in corso i lavori sulla provinciale Monticino verso il km 5 (costo di 370mila euro).

Carlo Raggi